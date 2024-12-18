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Взятка Лозинскому: суд огласил приговор фигуранту, который пошел на сделку со следствием

Валентина РоманенкоСреда, 18 декабря 2024, 22:48
Взятка Лозинскому: суд огласил приговор фигуранту, который пошел на сделку со следствием
иллюстративное фото Unsplash

Высший антикоррупционный суд утвердил приговор одному из участников организованной группы за предоставление неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития общин территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источник УП

Дословно САП: "18 декабря 2024 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и одним из обвиняемых по делу о предоставлении и получении неправомерной выгоды бывшим заместителем министра развития общин".

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Детали: По данным УП, речь идет о фигуранте уголовного дела Александре Крошке.

Согласно договору суд признал его виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимало должность заместителя министра развития общин, за осуществление закупок передвижных котельных установок у подконтрольного обвиняемому субъекта хозяйствования для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

По приговору суда, мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанное лицо от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3 года.

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Крошка обязан предоставлять правдивые и подробные обличительные показания относительно участия и роли других лиц в совершении преступления.

Кроме того, он обязан передать для Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины котельные общей стоимостью около 45 млн грн и перечислить более 5 млн грн в фонд "United 24".

Указано, что этот приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Предыстория:

  • 21 января 2023 года стало известно, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
  • Ведомство рассказало, что Лозинский получил $400 тысяч за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.
  • Решением Кабинета министров 22 января Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
  • 15 мая 2024 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении Лозинского.
  • В деле кроме Лозинского фигурируют его доверенное лицо Роман Китнер и двое пособников - Николай Лукашик и Александр Крошка.

взяткаАнтикоррупционный суд
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