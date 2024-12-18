Взятка Лозинскому: суд огласил приговор фигуранту, который пошел на сделку со следствием
Высший антикоррупционный суд утвердил приговор одному из участников организованной группы за предоставление неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития общин территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источник УП
Дословно САП: "18 декабря 2024 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и одним из обвиняемых по делу о предоставлении и получении неправомерной выгоды бывшим заместителем министра развития общин".
Детали: По данным УП, речь идет о фигуранте уголовного дела Александре Крошке.
Согласно договору суд признал его виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимало должность заместителя министра развития общин, за осуществление закупок передвижных котельных установок у подконтрольного обвиняемому субъекта хозяйствования для бесперебойного прохождения отопительного сезона.
По приговору суда, мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанное лицо от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3 года.
Крошка обязан предоставлять правдивые и подробные обличительные показания относительно участия и роли других лиц в совершении преступления.
Кроме того, он обязан передать для Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины котельные общей стоимостью около 45 млн грн и перечислить более 5 млн грн в фонд "United 24".
Указано, что этот приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.
Предыстория:
- 21 января 2023 года стало известно, что НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.
- Ведомство рассказало, что Лозинский получил $400 тысяч за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.
- Решением Кабинета министров 22 января Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
- 15 мая 2024 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении Лозинского.
- В деле кроме Лозинского фигурируют его доверенное лицо Роман Китнер и двое пособников - Николай Лукашик и Александр Крошка.