Взятка Лозинскому: суд огласил приговор фигуранту, который пошел на сделку со следствием

Высший антикоррупционный суд утвердил приговор одному из участников организованной группы за предоставление неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития общин территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, источник УП

Дословно САП: "18 декабря 2024 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и одним из обвиняемых по делу о предоставлении и получении неправомерной выгоды бывшим заместителем министра развития общин".

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Детали: По данным УП, речь идет о фигуранте уголовного дела Александре Крошке.

Согласно договору суд признал его виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимало должность заместителя министра развития общин, за осуществление закупок передвижных котельных установок у подконтрольного обвиняемому субъекта хозяйствования для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

По приговору суда, мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанное лицо от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3 года.

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Крошка обязан предоставлять правдивые и подробные обличительные показания относительно участия и роли других лиц в совершении преступления.

Кроме того, он обязан передать для Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины котельные общей стоимостью около 45 млн грн и перечислить более 5 млн грн в фонд "United 24".

Указано, что этот приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Предыстория: