Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що пакет допомоги включає:

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92 мільйони фунтів стерлінгів (близько 116 млн доларів) на засобия для посилення військово-морських сил України, в тому числі малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони.

68 млн фунтів стерлінгів (близько 85,5 млн доларів) на засоби протиповітряної оборони, включаючи радари, наземні засоби для приманки і системи радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.

26 млн фунтів стерлінгів (близько 32,7 млн доларів) Лондон скерує на надання підтримки та запасних частин для систем, раніше поставлених в Україну.

39 млн фунтів стерлінгів (близько 49 млн доларів) призначені на надання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для посилення захисних можливостей Збройних сил України.

Крім того, Британія також заявила, що запропонує Україні більше військових навчань.

У публікації додають, що Україна закликала союзників підтримати її як на полі бою, так і дипломатично перед потенційними переговорами з Росією. Оскільки українські війська виснажені і знаходяться в меншості вздовж лінії фронту протяжністю 1170 км.

Що передувало: Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у телефонні розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом у середу, 18 грудня, наголосив на необхідності подальшої підтримки України на тлі російської агресії.