Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

Ольга Глущенко Четвер, 19 грудня 2024, 05:24
Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн
люстративне фото: Getty Images

Британія заявила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів).

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що пакет допомоги включає:

Реклама:
  • 92 мільйони фунтів стерлінгів (близько 116 млн доларів) на засобия для посилення військово-морських сил України, в тому числі малі катери, розвідувальні дрони, надводні безекіпажні кораблі, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони.
  • 68 млн фунтів стерлінгів (близько 85,5 млн доларів) на засоби протиповітряної оборони, включаючи радари, наземні засоби для приманки і системи радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.
  • 26 млн фунтів стерлінгів (близько 32,7 млн доларів) Лондон скерує на надання підтримки та запасних частин для систем, раніше поставлених в Україну.
  • 39 млн фунтів стерлінгів (близько 49 млн доларів) призначені на надання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для посилення захисних можливостей Збройних сил України.

Крім того, Британія також заявила, що запропонує Україні більше військових навчань.

У публікації додають, що Україна закликала союзників підтримати її як на полі бою, так і дипломатично перед потенційними переговорами з Росією. Оскільки українські війська виснажені і знаходяться в меншості вздовж лінії фронту протяжністю 1170 км.

Що передувало: Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у телефонні розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом у середу, 18 грудня, наголосив на необхідності подальшої підтримки України на тлі російської агресії.

Велика Британіядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
Зеленський про зустріч із Рютте: Обговорили зміцнення ППО для України і гарантії безпеки
Росіяни завдали ракетного удару по Ромнах на Сумщині
DeepState: Росіяни окупували Трудове на Донеччині
ISW: Герасимов значно завищив дані про окуповані Росією у 2024 році території України
Останні новини
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: