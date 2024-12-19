Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

Британия заявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов).

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что пакет помощи включает:

Реклама:

92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 млн долларов) на средства для усиления военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, надводные безэкипажные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны.

68 млн фунтов стерлингов (около 85,5 млн долларов) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземные средства для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

26 млн фунтов стерлингов (около 32,7 млн долларов) Лондон направит на оказание поддержки и запасных частей для систем, ранее поставленных в Украину.

39 млн фунтов стерлингов (около 49 млн долларов) предназначены на предоставление более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и на совместную закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Великобритания также заявила, что предложит Украине больше военных учений.

В публикации добавляют, что Украина призвала союзников поддержать ее как на поле боя, так и дипломатически перед потенциальными переговорами с Россией. Поскольку украинские войска истощены и находятся в меньшинстве вдоль линии фронта протяженностью 1170 км.

Что предшествовало: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом в среду, 18 декабря, подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины на фоне российской агрессии.