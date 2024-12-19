ППО збила 45 російських дронів, інші 40 не досягли цілей – Повітряні сили

У ніч на 19 грудня росіяни завдали по Україні удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 85-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів; жоден дрон не досягнув цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.



Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок ракетного удару пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.



"Влучань БпЛА не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила", – наголосили у ПС.

Повідомляється, що "Іскандери" росіяни запускали з тимчасово окупованого Криму та Ростовської області РФ, ракету Х-59/69 із повітряного простору Курської області РФ, а дрони – з районів російських міст Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передісторія:

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