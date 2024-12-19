ПВО сбила 45 российских дронов, остальные 40 не достигли целей – Воздушные силы

В ночь на 19 декабря россияне нанесли по Украине удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 85-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов; ни один дрон не достиг цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 45 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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В результате активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество в Сумской и Днепропетровской областях. Предварительно без жертв и пострадавших.

"Попаданий БпЛА не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала", – отметили в ВС.

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Сообщается, что "Искандеры" россияне запускали из временно оккупированного Крыма и Ростовской области РФ, ракету Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ, а дроны – из районов российских городов Брянск, Курск, Миллерово, Орел.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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