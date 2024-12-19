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У Генштабі розповіли про ураження НПЗ у Ростовській області, що забезпечує армію РФ

Анастасія ПроцЧетвер, 19 грудня 2024, 10:26
У Генштабі розповіли про ураження НПЗ у Ростовській області, що забезпечує армію РФ
фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 19 грудня Військово-Морські Сили ЗСУ та Служба безпеки України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів" у Ростовській області, що є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ. 

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Деталі: Зазначається, що цей завод – єдиний нафтопереробний об’єкт у регіоні, що забезпечує паливом збройні сили Росії. Його потужності дозволяють переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Основна продукція заводу – мазут, пічне, судове й дизельне пальне, а також прямогонний бензин.

На об’єкті зафіксували пожежу, зокрема на установці для первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2.5. Деталі щодо масштабів ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде", – йдеться в повідомленні. 

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Передісторія:

  • У ніч проти 19 грудня в. о. губернатора російської Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що регіон нібито атакували 7 безпілотників. Соцмережі повідомили про пожежу на НПЗ.

ГенштабРосіянафта
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