В Генштабе рассказали о поражении НПЗ в Ростовской области, обеспечивающего армию РФ

В ночь на 19 декабря Военно-Морские Силы ВСУ и Служба безопасности Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области, который является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючим армию РФ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Ночью силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ.

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Детали: Отмечается, что этот завод – единственный нефтеперерабатывающий объект в регионе, обеспечивающий топливом вооруженные силы России. Его мощности позволяют перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. Основная продукция завода – мазут, печное, судовое и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.

На объекте зафиксировали пожар, в частности на установке для первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2.5. Детали относительно масштабов поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет", – говорится в сообщении.

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