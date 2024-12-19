Сирський: Росіяни активізувались на кількох напрямках фронту, але оборону не прорвали

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський під час телефонної розмови з начштабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним повідомив про важкі бої та активізацію наступу росіян на декількох напрямках фронту за останні дні.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Ознайомив британського колегу з оперативною обстановкою на лінії фронту, яка продовжує залишатися надзвичайно складною. За останні декілька днів ворог вкотре активізував наступальні дії одночасно в декількох районах. Сили оборони України у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків".

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Деталі: За його словами, Радакін запевнив в незмінній підтримці України, окремі аспекти якої будуть значно нарощені у 2025 році.

Повідомляється, що Велика Британія разом з іншими європейськими партнерами й надалі докладатиме максимальних зусиль в забезпеченні наших потреб в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, іншому високотехнологічному обладнанні.

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