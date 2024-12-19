Сирський: Росіяни активізувались на кількох напрямках фронту, але оборону не прорвали
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський під час телефонної розмови з начштабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним повідомив про важкі бої та активізацію наступу росіян на декількох напрямках фронту за останні дні.
Джерело: Сирський у Telegram
Пряма мова Сирського: "Ознайомив британського колегу з оперативною обстановкою на лінії фронту, яка продовжує залишатися надзвичайно складною. За останні декілька днів ворог вкотре активізував наступальні дії одночасно в декількох районах. Сили оборони України у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків".
Деталі: За його словами, Радакін запевнив в незмінній підтримці України, окремі аспекти якої будуть значно нарощені у 2025 році.
Повідомляється, що Велика Британія разом з іншими європейськими партнерами й надалі докладатиме максимальних зусиль в забезпеченні наших потреб в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, іншому високотехнологічному обладнанні.
Що було раніше:
- 18 грудня начальник Генштабу російських Збройних сил Валерій Герасимов заявив, що війська агресора захопили приблизно 4 500 квадратних кілометрів у 2024 році.
- Проте аналітики Інституту вивчення війни вказали, що Герасимов значно перебільшив дані про окуповані у 2024 році армією РФ українські території.
- За даними ISW, російські війська захопили лише 3 306 квадратних кілометрів у 2024 році.
- Аналітичний проєкт DeepState щодня публікує актуальні дані щодо просування росіян на фронті. Зокрема, за останніми даними, ворог окупував Трудове, а також просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження.