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Сырский: Россияне активизировались на нескольких направлениях фронта, но оборону не прорвали

Станислав ПогориловЧетверг, 19 декабря 2024, 10:37
Сырский: Россияне активизировались на нескольких направлениях фронта, но оборону не прорвали
Александр Сырский, фото: Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский во время телефонного разговора с начштаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным сообщил о тяжелых боях и активизации наступления россиян на нескольких направлениях фронта за последние дни.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной. За последние несколько дней враг в очередной раз активизировал наступательные действия одновременно в нескольких районах. Силы обороны Украины в тяжелых боях не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений".

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Детали: По его словам, Радакин заверил в неизменной поддержке Украины, отдельные аспекты которой будут значительно наращены в 2025 году.

Сообщается, что Великобритания вместе с другими европейскими партнерами и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия в обеспечении наших потребностей в вооружении, военной технике, боеприпасах, другом высокотехнологичном оборудовании.

Что предшествовало:

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  • 18 декабря начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что войска агрессора захватили примерно 4 500 квадратных километров в 2024 году.
  • Однако аналитики Института изучения войны указали, что Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях.
  • По данным ISW, российские войска захватили лишь 3 306 квадратных километров в 2024 году.
  • Аналитический проект DeepState ежедневно публикует актуальные данные по продвижению россиян на фронте. В частности, по последним данным, враг оккупировал Трудовое, а также продвинулся в Успеновке, Курахово, у Загрызово, Песчаного, Новооленевки, Волчьего, Нескучного и Возрождения.

СырскийвойнаВооруженные силы
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