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ISW: Герасимов значно завищив дані про окуповані Росією у 2024 році території України

Ольга Глущенко Четвер, 19 грудня 2024, 04:52
ISW: Герасимов значно завищив дані про окуповані Росією у 2024 році території України
Валерій Герасимов. Фото: getty images

Аналітики Інституту вивчення війни вказали на те, що начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов значно перебільшив дані про окуповані у 2024 році армією РФ українські території. ISW оприлюднив власні дані з цього приводу.

Джерело: ISW

Дослівно: "Начальник російського генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов значно завищив нібито статистичні дані про російські територіальні здобутки (у загарбницькій війні проти України – ред.) у 2024 році".

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Деталі: Герасимов заявив 18 грудня, що російські війська захопили приблизно 4 500 квадратних кілометрів у 2024 році.

Проте ISW знайшов підтвердження того, що російські війська захопили лише 3 306 квадратних кілометрів у 2024 році.

Аналітики вказують на те, що перебільшені цифри Герасимова контрастують з більш точними заявами міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова на засіданні колегії Міністерства оборони Росії 16 грудня.

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Наприклад, Бєлоусов стверджував, що середньодобова швидкість просування російських військ становить близько 30 квадратних кілометрів.

Дослівно: "ISW спостерігав за геолокаційними даними, щоб оцінити, що в листопаді 2024 року російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день".

Деталі: Бєлоусов також стверджував, що російські війська захопили приблизно 99 відсотків Луганської області, 70 відсотків Донецької області, приблизно 74 відсотки Запорізької області та приблизно 76 відсотків Херсонської області.

Дослівно: "За оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 99 відсотків Луганської області, 66 відсотків Донецької області та по 73 відсотки Запорізької та Херсонської областей".

Ключові висновки ISW за 18 грудня:

  • За повідомленнями, 18 грудня українські війська завдали удару по хімічному заводу в Ростовській області РФ.
  • Європейські союзники України продовжують надавати фінансову та оборонно-промислову підтримку для підтримання військових зусиль України.
  • Начальник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов значно завищив нібито статистичні дані про територіальні здобутки Росії у 2024 році.
  • Федеральна служба безпеки Росії оголосила 18 грудня, що російська влада затримала підозрюваного, який заклав саморобний вибуховий пристрій, в результаті якого 17 грудня в Москві загинули начальник Сил ядерного, біологічного, хімічного захисту Росії генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник майор Ілля Полікарпов.
  • Нещодавно російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Кремінної та Покровська.
  • Міністерство оборони Росії все частіше примушує призовників підписувати контракти на військову службу для участі в бойових діях в Україні, ймовірно, з метою створення більшої кількості штурмових сил і підтримання темпів російських наступальних операцій в Україні.

ISWРосіявійнаокупація
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