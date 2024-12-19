Зеленський попросить Євросоюз про захист газових сховищ та АЕС

Президент України Володимир Зеленський перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі заявив, що проситиме Євросоюз про захист кількох енергетичних об’єктів в Україні, але розраховує і на США.

Джерело: "Європейської правди"

Деталі: У четвер вранці президент Зеленський прибув до Будинку Європи, де відбувається саміт Європейського Союзу. ЄС запросив українського лідера для виступу та участі у дискусії лідерів.

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"Нам потрібна єдність в Європейському Союзі у підтримці України", – пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що звернеться до лідерів з кількома проханнями.

Пряма мова Зеленського: "Топпріоритет для нас – це захист нашого енергетичного сектора, я кажу передусім про атомні станції. Якщо щось піде не так, це дуже небезпечно і для нас, і для Європи. А також будемо говорити про те, як захистити газові сховища, що теж важливо і для нас, і для Європи".

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Більше деталей: Зокрема, український президент проситиме колег з держав ЄС про постачання нових систем ППО для захисту двох десятків стратегічних об’єктів.

Втім, Зеленський вважає ключовим елементом збереження підтримки США.

"Від початку наступного року нам треба єдність між ЄС та США. Я впевнений, що тільки ця єдність може зупинити Путіна і врятувати Україну... Дуже важко підтримувати України без американської допомоги", – заявив він.

Передісторія:

Як повідомляла "Європейська правда", на зустрічах у Брюсселі Зеленський говорив про миротворців в Україні.

Також Зеленський та Макрон домовилися щодо підготовки ще однієї української бригади.

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