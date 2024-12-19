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Зеленский попросит Евросоюз о защите газовых хранилищ и АЭС

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловЧетверг, 19 декабря 2024, 11:47
Зеленский попросит Евросоюз о защите газовых хранилищ и АЭС
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе заявил, что будет просить Евросоюз о защите нескольких энергетических объектов в Украине, но рассчитывает и на США.

Источник: "Европейской правды"

Детали: В четверг утром президент Зеленский прибыл в Дом Европы, где проходит саммит Европейского Союза. ЕС пригласил украинского лидера для выступления и участия в дискуссии лидеров.

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"Нам нужно единство в Европейском Союзе в поддержке Украины", - пояснил президент.

Владимир Зеленский добавил, что обратится к лидерам с несколькими просьбами.

Прямая речь Зеленского: "Топ-приоритет для нас - это защита нашего энергетического сектора, я говорю прежде всего об атомных станциях. Если что-то пойдет не так, это очень опасно и для нас, и для Европы. А также будем говорить о том, как защитить газовые хранилища, что тоже важно и для нас, и для Европы".

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Больше деталей: В частности, украинский президент будет просить коллег из государств ЕС о поставках новых систем ПВО для защиты двух десятков стратегических объектов.

Впрочем, Зеленский считает ключевым элементом сохранение поддержки США.

"С начала следующего года нам нужно единство между ЕС и США. Я уверен, что только это единство может остановить Путина и спасти Украину... Очень трудно поддерживать Украину без американской помощи", – заявил он.

Предыстория:

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ЗеленскийЕСэнергетика
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