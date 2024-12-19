Батальйон "Ахіллес" відбив чергову спробу РФ прорватися до річки Оскіл: зупинено 21 одиницю техніки

18 грудня батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" завдав значних втрат противнику на Куп’янському напрямку, знищивши 21 одиницю російської військової техніки.

Джерело: Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Деталі: Зазначається, що противник намагався розширити плацдарм біля річки Оскіл, висунувши дві колони техніки у двох напрямках. Батальйон "Ахіллес" спільно з гвардійцями 1-ї бригади оперативного призначення "Буревій" та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади зупинив механізований наступ.

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Загалом було пошкоджено й знищено 21 бойову броньовану машину, зокрема:

Знищено:

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Танк Т-80 – 2 од.

БМП – 9 од.

Уражено:

МТ-ЛБ – 1 од.

БТР – 1 од.

БМП – 8 од.

Знати більше: "Росіяни все ближче підбираються до Куп'янська, що там відбувається насправді – знає комбат, полковник Вахрамєєв"

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