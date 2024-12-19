Батальон "Ахиллес" отбил очередную попытку РФ прорваться к реке Оскол: остановлена 21 единица техники
18 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" нанес значительные потери противнику на Купянском направлении, уничтожив 21 единицу российской военной техники.
Источник: Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко
Детали: Отмечается, что противник пытался расширить плацдарм у реки Оскол, выдвинув две колонны техники в двух направлениях. Батальон "Ахиллес" совместно с гвардейцами 1-й бригады оперативного назначения "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады остановил механизированное наступление.
Всего было повреждено и уничтожено 21 боевую бронированную машину, в частности:
Уничтожено:
- Танк Т-80 – 2 ед;
- БМП – 9 ед.
Поражено:
- МТ-ЛБ – 1 ед;
- БТР – 1 ед;
- БМП – 8 ед.
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Что предшествовало:
- 11 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отразил попытку механизированного наступления российских войск на Купянском направлении, уничтожив один танк, три БМП, три МТ-ЛБ врага.
- Командир первой ударной роты батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Антон Шмагайло предположил, что россиянам дали приказ достичь на направлении конкретных целей к конкретной дате – вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год.