Батальон "Ахиллес" отбил очередную попытку РФ прорваться к реке Оскол: остановлена 21 единица техники

18 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" нанес значительные потери противнику на Купянском направлении, уничтожив 21 единицу российской военной техники.

Источник: Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Детали: Отмечается, что противник пытался расширить плацдарм у реки Оскол, выдвинув две колонны техники в двух направлениях. Батальон "Ахиллес" совместно с гвардейцами 1-й бригады оперативного назначения "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады остановил механизированное наступление.

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Всего было повреждено и уничтожено 21 боевую бронированную машину, в частности:

Уничтожено:

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Танк Т-80 – 2 ед;

БМП – 9 ед.

Поражено:

МТ-ЛБ – 1 ед;

БТР – 1 ед;

БМП – 8 ед.

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Номер карты: 4441 1111 2794 3029

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