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Батальон "Ахиллес" отбил очередную попытку РФ прорваться к реке Оскол: остановлена 21 единица техники

Евгений Будерацкий, Анастасия ПроцЧетверг, 19 декабря 2024, 14:15
Батальон Ахиллес отбил очередную попытку РФ прорваться к реке Оскол: остановлена 21 единица техники
Скрин с видео

18 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" нанес значительные потери противнику на Купянском направлении, уничтожив 21 единицу российской военной техники.

Источник: Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко 

Детали: Отмечается, что противник пытался расширить плацдарм у реки Оскол, выдвинув две колонны техники в двух направлениях. Батальон "Ахиллес" совместно с гвардейцами 1-й бригады оперативного назначения "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады остановил механизированное наступление.

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Всего было повреждено и уничтожено 21 боевую бронированную машину, в частности:

Уничтожено:

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  • Танк Т-80 – 2 ед;
  • БМП – 9 ед.

Поражено:

  • МТ-ЛБ – 1 ед;
  • БТР – 1 ед;
  • БМП – 8 ед.

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Номер карты: 4441 1111 2794 3029

Что предшествовало:

  • 11 декабря батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" вместе с гвардейцами Первой президентской бригады НГУ "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отразил попытку механизированного наступления российских войск на Купянском направлении, уничтожив один танк, три БМП, три МТ-ЛБ врага.
  • Командир первой ударной роты батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Антон Шмагайло предположил, что россиянам дали приказ достичь на направлении конкретных целей к конкретной дате – вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год.

Харьковская областьвойна
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