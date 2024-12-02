Військами КНДР в Росії керують 3 північнокорейські генерали, 2 тис. солдат вже у бойових частинах – ГУР

За даним розвідки, в бойові підрозділи російської армії передано 2 тисячі північнокорейських військових, вони направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ.

Джерело: Черняк в інтерв’ю "Донбас Реалії" (проєкт "Радіо Свобода")

Пряма мова: "Зараз в оперативному резерві (армії РФ – ред.) є 9 тисяч північнокорейських військовослужбовців, 2 тисячі передано в бойові підрозділи".

Реклама:

Деталі: Черняк зазначив, що з огляду на це можна з упевненістю говорити про те, що військові КНДР уже долучилися до ведення бойових дій.

"Можливо, вони не на першій лінії. Можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують вбивство українських військовослужбовців", - сказав представник ГУР.

Також за даними ГУР контингентом північнокорейських військ в Росії командує три генерали. "Їх максимально приховують, їх максимально охороняють. Вони в закритих таборах, для них проводиться підготовка, але їх максимально намагаються заховати від усіх", - додав представник ГУР.

РЕКЛАМА:

Передісторія: