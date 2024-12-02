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Військами КНДР в Росії керують 3 північнокорейські генерали, 2 тис. солдат вже у бойових частинах – ГУР

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 грудня 2024, 09:05
Військами КНДР в Росії керують 3 північнокорейські генерали, 2 тис. солдат вже у бойових частинах – ГУР
Фото: Getty Images

За даним розвідки, в бойові підрозділи російської армії передано 2 тисячі північнокорейських військових, вони направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ.

Джерело: Черняк в інтерв’ю "Донбас Реалії" (проєкт "Радіо Свобода")

Пряма мова: "Зараз в оперативному резерві (армії РФ – ред.) є 9 тисяч північнокорейських військовослужбовців, 2 тисячі передано в бойові підрозділи".  

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Деталі: Черняк зазначив, що з огляду на це можна з упевненістю говорити про те, що військові КНДР уже долучилися до ведення бойових дій.

"Можливо, вони не на першій лінії. Можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують вбивство українських військовослужбовців", - сказав представник ГУР.

Також за даними  ГУР контингентом північнокорейських військ в Росії командує три генерали. "Їх максимально приховують, їх максимально охороняють. Вони в закритих таборах, для них проводиться підготовка, але їх максимально намагаються заховати від усіх", - додав представник ГУР.

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Передісторія:

  • 7 листопада президент Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
  • Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ. 
  • Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".

Північна КореяРосіявійна
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