У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Кременчуцького району 17 листопада

У лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу РФ по Кременчуцькому району 17 листопада.

Джерело: голова Полтавської ОВА Пилип Пронін, Суспільне

Пряма мова Проніна: "На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Кременчуцькому району.

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Лікарі до останнього боролися за життя потерпілої. Щирі співчуття рідним та близьким. Це наша спільна втрата".

Деталі: За даними Суспільного, 1 грудня у Кременчуці, в лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька", померла жінка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу РФ 17 листопада.

До лікарні вона потрапила вкрай важкому стані. Жінці було 66 років.

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