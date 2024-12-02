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У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Кременчуцького району 17 листопада

"Українська правда"Понеділок, 2 грудня 2024, 14:39
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Кременчуцького району 17 листопада
Фото ілюстративне

У лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу РФ по Кременчуцькому району 17 листопада.

Джерело: голова Полтавської ОВА Пилип Пронін, Суспільне

Пряма мова Проніна: "На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Кременчуцькому району.

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Лікарі до останнього боролися за життя потерпілої. Щирі співчуття рідним та близьким. Це наша спільна втрата".

Деталі: За даними Суспільного, 1 грудня у Кременчуці, в лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька", померла жінка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу РФ 17 листопада.

До лікарні вона потрапила вкрай важкому стані. Жінці було 66 років.

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Передісторія: 

  • У ніч на неділю 17 листопада було зафіксовано зліт до семи бортів Ту-95мс, з російського Оленєгорська. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.
  • 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України 210 ракетами та БПЛА, з них 144 знищені.
  • Також, внаслідок ворожого удару по Львівщині у неділю 17 листопада загинула людина, кількість поранених зросла до трьох, також зруйновані й суттєво пошкоджені гаражі, постраждали житлові будинки.
  • Вранці 17 листопада у Миколаєві через удар ворожого безпілотника по житловому будинку загинуло двоє жінок, ще четверо дорослих та двоє дітей поранені.

Полтавська областьобстріл
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