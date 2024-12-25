З лютого 2022 року у російському полоні загинули щонайменше 184 українці – Координаційний штаб

З 24 лютого 2022 року до кінця жовтня 2024 року до України повернули 184 тіла загиблих у полоні українців, серед них – 169 військових та 15 цивільних.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: У МІПЛ зазначають, що реальна кількість загиблих полонених, ймовірно, є значно більшою. Організація зібрала свідчення 122 українських військових, які перебували в російському полоні. У цих свідченнях ідеться про систематичні катування, ізоляцію від зовнішнього світу, ненадання належної медичної допомоги.

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Дослівно: "У російському полоні досі чимало захисників, які перебувають там із перших місяців великої війни, тобто понад 30 місяців. Росія не допускає до них представників моніторингових місій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, не повідомляє Україну про погіршення стану здоров’я чи смерть полонених. Все це – грубі порушення Женевських конвенцій".

Деталі: Документатори також зафіксували численні випадки смертей полонених через нелюдські умови та катування у місцях несвободи.

Серед 169 тіл загиблих у полоні військовослужбовців, які повернули до України, зокрема 55 тих, хто загинув від вибухів в Оленівській колонії.

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