Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

З лютого 2022 року у російському полоні загинули щонайменше 184 українці – Координаційний штаб

Іван Д'яконовСереда, 25 грудня 2024, 03:18
З лютого 2022 року у російському полоні загинули щонайменше 184 українці – Координаційний штаб
Фото: Getty Images

З 24 лютого 2022 року до кінця жовтня 2024 року до України повернули 184 тіла загиблих у полоні українців, серед них – 169 військових та 15 цивільних. 

Джерело: Медійна ініціатива за права людини з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: У МІПЛ зазначають, що реальна кількість загиблих полонених, ймовірно, є значно більшою. Організація зібрала свідчення 122 українських військових, які перебували в російському полоні. У цих свідченнях ідеться про систематичні катування, ізоляцію від зовнішнього світу, ненадання належної медичної допомоги.

Реклама:

Дослівно: "У російському полоні досі чимало захисників, які перебувають там із перших місяців великої війни, тобто понад 30 місяців. Росія не допускає до них представників моніторингових місій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, не повідомляє Україну про погіршення стану здоров’я чи смерть полонених. Все це – грубі порушення Женевських конвенцій".

Деталі: Документатори також зафіксували численні випадки смертей полонених через нелюдські умови та катування у місцях несвободи.

Серед 169 тіл загиблих у полоні військовослужбовців, які повернули до України, зокрема 55 тих, хто загинув від вибухів в Оленівській колонії.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях. Окупанти діють узгоджено у всіх катівнях та регулярно застосовують сексуальне насильство.
  • Згідно зі звітом Управління Верховного комісара з прав людини ООН, росіяни систематично катують та жорстоко поводяться з українськими військовополоненими.
  • Катування включають побиття, ураження електричним струмом, сексуальне насильство, удушення, тривале перебування у напружених положеннях, примус до надмірних фізичних навантажень, позбавлення сну, імітацію страт та погрози.
  • За даними Офісу генпрокурора, за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених: ці злочини є непоодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою держави-агресора.

тортуриРосіяУкраїнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ППО збила 34 з 81 ворожого БПЛА

Блінкен: Китай відмовляв Путіна від застосування ядерної зброї в Україні

ISW: Кремль не хоче змінювати умови для припинення війни

Суд оголосить вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки 10 січня

Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США

фотоУ Братиславі люди вийшли на протест проти зовнішньої політики Фіцо

Усі новини...
тортури
Каллас заявила, що Китай "голосно сміятиметься", якщо ЄС і США розпочнуть торгову війну
У Сирії звільнили в’язнів з жорстокої тюрми, відомої як "бійня": там утримували і катували роками
Полоненого Сінченка катують в російському ізоляторі, змушуючи визнати провину – мати
Останні новини
10:16
Трамп заявив, що вперше в історії інавгурація президента США пройде з приспущеними прапорами
09:54
Померла дівчина, поранена під час атаки на Київщину 3 січня
09:51
футболМодрич допоміг "Реалу" обіграти "Валенсію" та вчергове увійшов до історії мадридців
09:30
Влада Придністров’я пропонує мешканцям грітися дровами
09:11
ППО збила 34 з 81 ворожого БПЛА
08:48
Блінкен: Китай відмовляв Путіна від застосування ядерної зброї в Україні
08:26
фотоРосіяни вдарили "Градом" та дроном по Нікополю: влучили по території ДСНС
07:42
За добу Сили оборони знешкодили ще 1510 окупантів
07:29
Спортивна історія дня. Легендарний гімнаст Віктор Чукарін, чиє ім'я міг би носити Львівський інфіз
07:26
Аеропорт російського Санкт-Петербурга ввів обмеження на прийом і виліт рейсів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: