С февраля 2022 года в российском плену погибли по меньшей мере 184 украинца – Координационный штаб
С 24 февраля 2022 года до конца октября 2024 года в Украину вернули 184 тела погибших в плену украинцев, среди них – 169 военных и 15 гражданских.
Источник: Медийная инициатива за права человека со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: В МИПЧ отмечают, что реальное количество погибших пленных, вероятно, значительно больше. Организация собрала свидетельства 122 украинских военных, которые находились в российском плену. В этих показаниях говорится о систематических пытках, изоляции от внешнего мира, непредоставлении надлежащей медицинской помощи.
Дословно: "В российском плену до сих пор немало защитников, которые находятся там с первых месяцев большой войны, то есть более 30 месяцев. Россия не допускает к ним представителей мониторинговых миссий, в частности Международного комитета Красного Креста, не сообщает Украине об ухудшении состояния здоровья или смерти пленных. Все это – грубые нарушения Женевских конвенций".
Детали: Документаторы также зафиксировали многочисленные случаи смертей пленных из-за нечеловеческих условий и пыток в местах несвободы.
Среди 169 тел погибших в плену военнослужащих, которые вернули в Украину, в частности 55 тех, кто погиб от взрывов в Еленовской колонии.
Предыстория:
- Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине нашла новые доказательства пыток Россией украинских гражданских и военнопленных на оккупированных территориях. Оккупанты действуют согласованно во всех застенках и регулярно применяют сексуальное насилие.
- Согласно отчету Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.
- Пытки включают избиение, поражение электрическим током, сексуальное насилие, удушение, длительное пребывание в напряженных положениях, принуждение к чрезмерным физическим нагрузкам, лишение сна, имитацию казней и угрозы.
- По данным Офиса генпрокурора, за последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных: эти преступления являются не единичными инцидентами, а целенаправленной политикой государства-агрессора.