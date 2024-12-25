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Росіяни вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 08:27
Росіяни вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання
наслідки обстрілу однієї з ТЕС 14 січня 2023 року, фото ДТЕК

Російські окупанти під час атаки 25 грудня вдарили по теплоелектростанціям ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. 

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.

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Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання".

Деталі: У ДТЕК повідомили, що в 2024 році це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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Нагадаємо:

  • Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що російські окупанти здійснюють масовану атаку на енергетичну систему України.
  • Відомо про звуки вибухів у Дніпрі, Кривому Розі, місті Самар та Кам'янське.
  • Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують балістичними ракетами. У Салтівському районі постраждали три людини, двоє з них у важкому стані. Також влучання було зафіксовано у Київському районі міста.

ДТЕКобстрілракетний ударенергетика
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