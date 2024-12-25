Росіяни вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання
Середа, 25 грудня 2024, 08:27
Російські окупанти під час атаки 25 грудня вдарили по теплоелектростанціям ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Джерело: ДТЕК
Дослівно: "РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.
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Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання".
Деталі: У ДТЕК повідомили, що в 2024 році це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
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