Россияне ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

последствия обстрела одной из ТЭС 14 января 2023 года, фото ДТЭК

Российские оккупанты во время атаки 25 декабря ударили по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Источник: ДТЭК

Дословно: "РФ осуществила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.

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В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования".

Детали: В ДТЭК сообщили, что в 2024 году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

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Напомним: