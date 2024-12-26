ЦПД: Літак, який впав у Казахстані, збив російський ЗРК

У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.

Джерело: керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram

Пряма мова Коваленка: "…літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК".

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Деталі: За словами Коваленка, Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього.

Пряма мова Коваленка: "Літак отримав пошкодження від росіян, і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей".

Що передувало:

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