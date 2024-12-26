ЦПД: Літак, який впав у Казахстані, збив російський ЗРК
Четвер, 26 грудня 2024, 00:20
У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.
Джерело: керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram
Пряма мова Коваленка: "…літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК".
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Деталі: За словами Коваленка, Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього.
Пряма мова Коваленка: "Літак отримав пошкодження від росіян, і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей".
Що передувало:
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- У середу літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизстану.
- Підприємство "КазАероНавігація" вважає, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління. Також у російських пабліках не виключають, що літак міг змінити курс через загрозу атаки безпілотників на Чечню. За попередніми даними, Грозний атакували кілька БПЛА, унаслідок чого в аеропорту міста було оголошено план "Ковер".
- Унаслідок аварії літака "Азербайджанських авіаліній" у казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинули 38 людей, повідомив, віце-прем′єр Казахстану та голова держкомісії з розслідування причин авіатрощі Канат Бозумбаєв.