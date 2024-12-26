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ЦПД: Самолет, который упал в Казахстане, сбил российский ЗРК

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 декабря 2024, 00:20
ЦПД: Самолет, который упал в Казахстане, сбил российский ЗРК
место падения самолета, фото: Getty Images

В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.

Источник: руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram

Прямая речь Коваленко: "...самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК".

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Детали: По словам Коваленко, Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого.

Прямая речь Коваленко: "Самолет получил повреждения от россиян, и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей".

Что предшествовало:

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  • В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии.
  • Предприятие "КазАэроНавигация" считает, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Также в российских пабликах не исключают, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. По предварительным данным, Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".
  • В результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау, который направлялся из Баку в Грозный, погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана и председатель госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы Канат Бозумбаев.

авиаКазахстанкатастрофыРосcия
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