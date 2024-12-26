ЦПД: Самолет, который упал в Казахстане, сбил российский ЗРК

В Центре противодействия дезинформации заявили, что самолет Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.

Источник: руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram

Прямая речь Коваленко: "...самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК".

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Детали: По словам Коваленко, Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого.

Прямая речь Коваленко: "Самолет получил повреждения от россиян, и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей".

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