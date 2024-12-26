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УП: Думки українців щодо дистанційних виборів через "Дію" чи поштою розділилися

Роман Романюк, Анастасія ПроцЧетвер, 26 грудня 2024, 10:10
УП: Думки українців щодо дистанційних виборів через Дію чи поштою розділилися
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними опитування соціологічного центру "СОЦИС", яке провели на прохання "Української правди", ідея дистанційного голосування через "Дію" чи поштою розділила суспільство: 44,2% підтримують ініціативу, тоді як 48,6% виступають проти. Основні побоювання стосуються ризиків фальсифікацій, хоча значна підтримка є для вразливих категорій, таких як військові чи мешканці прифронтових територій.

Джерело: стаття УП "Любов на відстані. Чи готова Україна до виборів в інтернеті чи поштою"

Дослівно: "На прохання "Української правди" соціологічний центр "СОЦИС" включив невеликий блок питань про можливість дистанційного голосування у своє грудневе опитування в рамках регулярного дослідження суспільних настроїв.

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Опитування проводилось 5–11 грудня серед репрезентативної вибірки по всій країні, не включаючи окуповані території, методом телефонного опитування. Було опитано дві тисячі респондентів, похибка дослідження складає не більше ніж 2,6%".

Деталі: Повідомляється, що на питання "Як ви ставитесь до ідеї дистанційного голосування через застосунок "Дія", поштою чи іншими способами?" думки українців розділилися. 44,2% підтримують таку ініціативу, тоді як 48,6% виступають проти.

 
Інфографіка: УП, "СОЦИС"

"Це однозначно свідчить про потребу суспільної дискусії та додаткових обговорень.

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В тому числі питання, а хто має отримати право скористатись новими можливостями, якщо інструменти дистанційного голосування все ж запровадять?" – йдеться в статті.

На запитання щодо категорій населення, які могли б голосувати дистанційно, 32,2% опитаних висловилися категорично проти через побоювання щодо можливих фальсифікацій. Водночас, значна підтримка ідеї надати право голосувати вразливим категоріям: 28,7% підтримують дистанційне голосування для військових, 20,3% – для мешканців прифронтових територій, 15,8% – для українців за кордоном. 

 
Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати кілька варіантів
інфографіка: УП, "СОЦИС"

Підтримка дистанційного голосування для внутрішньо переміщених осіб виявилася меншою – 12,3%.

Окрім того, 28,5% опитаних виступають за можливість голосувати дистанційно не лише для вразливих груп, а й для всіх українців загалом за їхнім бажанням.

"Висновки щодо впровадження дистанційного голосування в Україні станом на кінець 2024 року виглядають невтішно для адептів цієї ідеї. Наразі Україна не готова ні до голосування поштою, ні тим паче до інтернет-голосування. 

Хоча, як показали дані соціологів, українці розуміють складність викликів і готові шукати різні варіанти розв'язання. Із цією готовністю і розумінням можна і треба працювати. Але це точно не історія про "вибори на весну". Принаймні не на весну 2025-го", – зазначає автор статті.

Знати більше: Чи можливі вибори до кінця війни і хто їх може виграти

"Вибирай-те! Ребрендинг "Слуги", вагання Зеленського, Тимошенко і спонсори"

Передісторія:

  • 10 листопада 2023 року член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко в "Ток-шоу УП" повідомив, що вони зараз активно працюють над тим, щоб відновити роботу державного реєстру виборців, втім вибори у будь-якому випадку планують проводити після закінчення війни.
  • За його словами, ЦВК важливо мати актуальний список виборців на виборах, щоб всі громадяни, які мають виборче право, могли ним скористатися.
  • 30 вересня Центральна виборча комісія оприлюдниларішення від 20 вересня 2024 року №54 про відновлення роботи автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" у частині обліку виборчих дільниць, які діють на постійній основі. 
  • За даними всеукраїнського опитування соціологічної групи "Рейтинг" у квітні 2024 року, більшість українців не підтримують ідею проведення наступних виборів під час війни – як президентських, так і парламентських чи місцевих.
  • Найбільше опитані не підтримують ідею виборів президента України під час війни: 67% (49% респондентів обрали відповідь "однозначно не підтримую", ще 18% – "скоріше не підтримую").

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