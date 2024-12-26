УП: Думки українців щодо дистанційних виборів через "Дію" чи поштою розділилися

За даними опитування соціологічного центру "СОЦИС", яке провели на прохання "Української правди", ідея дистанційного голосування через "Дію" чи поштою розділила суспільство: 44,2% підтримують ініціативу, тоді як 48,6% виступають проти. Основні побоювання стосуються ризиків фальсифікацій, хоча значна підтримка є для вразливих категорій, таких як військові чи мешканці прифронтових територій.

Джерело: стаття УП "Любов на відстані. Чи готова Україна до виборів в інтернеті чи поштою"

Дослівно: "На прохання "Української правди" соціологічний центр "СОЦИС" включив невеликий блок питань про можливість дистанційного голосування у своє грудневе опитування в рамках регулярного дослідження суспільних настроїв.

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Опитування проводилось 5–11 грудня серед репрезентативної вибірки по всій країні, не включаючи окуповані території, методом телефонного опитування. Було опитано дві тисячі респондентів, похибка дослідження складає не більше ніж 2,6%".

Деталі: Повідомляється, що на питання "Як ви ставитесь до ідеї дистанційного голосування через застосунок "Дія", поштою чи іншими способами?" думки українців розділилися. 44,2% підтримують таку ініціативу, тоді як 48,6% виступають проти.

Інфографіка: УП, "СОЦИС"

"Це однозначно свідчить про потребу суспільної дискусії та додаткових обговорень.

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В тому числі питання, а хто має отримати право скористатись новими можливостями, якщо інструменти дистанційного голосування все ж запровадять?" – йдеться в статті.

На запитання щодо категорій населення, які могли б голосувати дистанційно, 32,2% опитаних висловилися категорично проти через побоювання щодо можливих фальсифікацій. Водночас, значна підтримка ідеї надати право голосувати вразливим категоріям: 28,7% підтримують дистанційне голосування для військових, 20,3% – для мешканців прифронтових територій, 15,8% – для українців за кордоном.

Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати кілька варіантів інфографіка: УП, "СОЦИС"

Підтримка дистанційного голосування для внутрішньо переміщених осіб виявилася меншою – 12,3%.

Окрім того, 28,5% опитаних виступають за можливість голосувати дистанційно не лише для вразливих груп, а й для всіх українців загалом за їхнім бажанням.

"Висновки щодо впровадження дистанційного голосування в Україні станом на кінець 2024 року виглядають невтішно для адептів цієї ідеї. Наразі Україна не готова ні до голосування поштою, ні тим паче до інтернет-голосування.

Хоча, як показали дані соціологів, українці розуміють складність викликів і готові шукати різні варіанти розв'язання. Із цією готовністю і розумінням можна і треба працювати. Але це точно не історія про "вибори на весну". Принаймні не на весну 2025-го", – зазначає автор статті.

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