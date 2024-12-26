Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

УП: Мнения украинцев относительно дистанционных выборов через «Дію» или по почте разделились

Роман Романюк, Анастасия ПроцЧетверг, 26 декабря 2024, 10:10
УП: Мнения украинцев относительно дистанционных выборов через «Дію» или по почте разделились
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным опроса социологического центра "СОЦИС", который провели по просьбе "Украинской правды", идея дистанционного голосования через "Дію" или по почте разделила общество: 44,2% поддерживают инициативу, тогда как 48,6% выступают против. Основные опасения касаются рисков фальсификаций, хотя значительная поддержка есть для уязвимых категорий, таких как военные или жители прифронтовых территорий.

Источник: статья УП "Любовь на расстоянии. Готова ли Украина к выборам в интернете или по почте"

Дословно: "По просьбе „Украинской правды" социологический центр „СОЦИС" включил небольшой блок вопросов о возможности дистанционного голосования в свой декабрьский опрос в рамках регулярного исследования общественных настроений.

Реклама:

Опрос проводился 5-11 декабря среди репрезентативной выборки по всей стране, не включая оккупированные территории, методом телефонного опроса. Было опрошено две тысячи респондентов, погрешность исследования составляет не более 2,6%".

Детали: Сообщается, что на вопрос "Как вы относитесь к идее дистанционного голосования через приложение "Дія", по почте или другими способами?" мнения украинцев разделились. 44,2% поддерживают такую инициативу, тогда как 48,6% выступают против.

 
Инфографика: УП, "СОЦИС"

"Это однозначно свидетельствует о необходимости общественной дискуссии и дополнительных обсуждений.

РЕКЛАМА:

В том числе вопрос, а кто должен получить право воспользоваться новыми возможностями, если инструменты дистанционного голосования все же введут?" – говорится в статье.

На вопрос о категориях населения, которые могли бы голосовать дистанционно, 32,2% опрошенных высказались категорически против из-за опасений относительно возможных фальсификаций. В то же время, значительная поддержка идеи предоставить право голосовать уязвимым категориям: 28,7% поддерживают дистанционное голосование для военных, 20,3% - для жителей прифронтовых территорий, 15,8% – для украинцев за рубежом.

 
Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли выбирать несколько вариантов
Инфографика: УП, "СОЦИС"

Поддержка дистанционного голосования для внутренне перемещенных лиц оказалась меньше – 12,3%.

Кроме того, 28,5% опрошенных выступают за возможность голосовать дистанционно не только для уязвимых групп, но и для всех украинцев в целом по их желанию.

"Выводы по внедрению дистанционного голосования в Украине по состоянию на конец 2024 года выглядят неутешительно для адептов этой идеи. Сейчас Украина не готова ни к голосованию по почте, ни тем более к интернет-голосованию.

Хотя, как показали данные социологов, украинцы понимают сложность вызовов и готовы искать различные варианты решения. С этой готовностью и пониманием можно и нужно работать. Но это точно не история о "выборах на весну". По крайней мере, не на весну 2025-го", – отмечает автор статьи.

Знать больше: Возможны ли выборы до конца войны и кто их может выиграть

Выбирай-те! Ребрендинг "Слуги", колебания Зеленского, Тимошенко и спонсоры

Предыстория:

  • 10 ноября 2023 года член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко в "Ток-шоу УП" сообщил, что они сейчас активно работают над тем, чтобы восстановить работу государственного реестра избирателей, впрочем выборы в любом случае планируют проводить после окончания войны.
  • По его словам, ЦИК важно иметь актуальный список избирателей на выборах, чтобы все граждане, имеющие избирательное право, могли им воспользоваться.
  • 30 сентября Центральная избирательная комиссия разъяснила, что решение о возобновлении работы Государственного реестра избирателей в части учета постоянных избирательных участков является частью плановых ежегодных технических работ.
  • По данным всеукраинского опроса социологической группы "Рейтинг" в апреле 2024 года, большинство украинцев не поддерживают идею проведения следующих выборов во время войны – как президентских, так и парламентских или местных.
  • Больше всего опрошенные не поддерживают идею выборов президента Украины во время войны: 67% (49% респондентов выбрали ответ "однозначно не поддерживаю", еще 18% – "скорее не поддерживаю").

виборыопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
виборы
67% украинцев считают, что экспаты должны голосовать на выборах
Любовь на расстоянии. Готова ли Украина к выборам в интернете или по почте
Стефанчук: Вопрос онлайн-голосования на выборах пока не обсуждается в Раде
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: