УП: Мнения украинцев относительно дистанционных выборов через «Дію» или по почте разделились
По данным опроса социологического центра "СОЦИС", который провели по просьбе "Украинской правды", идея дистанционного голосования через "Дію" или по почте разделила общество: 44,2% поддерживают инициативу, тогда как 48,6% выступают против. Основные опасения касаются рисков фальсификаций, хотя значительная поддержка есть для уязвимых категорий, таких как военные или жители прифронтовых территорий.
Источник: статья УП "Любовь на расстоянии. Готова ли Украина к выборам в интернете или по почте"
Дословно: "По просьбе „Украинской правды" социологический центр „СОЦИС" включил небольшой блок вопросов о возможности дистанционного голосования в свой декабрьский опрос в рамках регулярного исследования общественных настроений.
Опрос проводился 5-11 декабря среди репрезентативной выборки по всей стране, не включая оккупированные территории, методом телефонного опроса. Было опрошено две тысячи респондентов, погрешность исследования составляет не более 2,6%".
Детали: Сообщается, что на вопрос "Как вы относитесь к идее дистанционного голосования через приложение "Дія", по почте или другими способами?" мнения украинцев разделились. 44,2% поддерживают такую инициативу, тогда как 48,6% выступают против.
"Это однозначно свидетельствует о необходимости общественной дискуссии и дополнительных обсуждений.
В том числе вопрос, а кто должен получить право воспользоваться новыми возможностями, если инструменты дистанционного голосования все же введут?" – говорится в статье.
На вопрос о категориях населения, которые могли бы голосовать дистанционно, 32,2% опрошенных высказались категорически против из-за опасений относительно возможных фальсификаций. В то же время, значительная поддержка идеи предоставить право голосовать уязвимым категориям: 28,7% поддерживают дистанционное голосование для военных, 20,3% - для жителей прифронтовых территорий, 15,8% – для украинцев за рубежом.
Поддержка дистанционного голосования для внутренне перемещенных лиц оказалась меньше – 12,3%.
Кроме того, 28,5% опрошенных выступают за возможность голосовать дистанционно не только для уязвимых групп, но и для всех украинцев в целом по их желанию.
"Выводы по внедрению дистанционного голосования в Украине по состоянию на конец 2024 года выглядят неутешительно для адептов этой идеи. Сейчас Украина не готова ни к голосованию по почте, ни тем более к интернет-голосованию.
Хотя, как показали данные социологов, украинцы понимают сложность вызовов и готовы искать различные варианты решения. С этой готовностью и пониманием можно и нужно работать. Но это точно не история о "выборах на весну". По крайней мере, не на весну 2025-го", – отмечает автор статьи.
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Предыстория:
- 10 ноября 2023 года член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко в "Ток-шоу УП" сообщил, что они сейчас активно работают над тем, чтобы восстановить работу государственного реестра избирателей, впрочем выборы в любом случае планируют проводить после окончания войны.
- По его словам, ЦИК важно иметь актуальный список избирателей на выборах, чтобы все граждане, имеющие избирательное право, могли им воспользоваться.
- 30 сентября Центральная избирательная комиссия разъяснила, что решение о возобновлении работы Государственного реестра избирателей в части учета постоянных избирательных участков является частью плановых ежегодных технических работ.
- По данным всеукраинского опроса социологической группы "Рейтинг" в апреле 2024 года, большинство украинцев не поддерживают идею проведения следующих выборов во время войны – как президентских, так и парламентских или местных.
- Больше всего опрошенные не поддерживают идею выборов президента Украины во время войны: 67% (49% респондентов выбрали ответ "однозначно не поддерживаю", еще 18% – "скорее не поддерживаю").