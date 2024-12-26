У ЗСУ уточнили результати удару по пункту управління ворога на Курщині: 18 загиблих

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ уточнює, що в результаті удару по пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Льгові Курської області 25 грудня ймовірно загинув заступник командира бригади та ще 17 військових.

Джерело: СтратКом у соцмережах

Дослівно: "За уточненою інформацією, будівля, де розміщувався командний пункт 810 ОБрМП, частково знищена. У результаті удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців ЗС РФ, більшість з яких - офіцери штабу".

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Деталі: В ніч на 25 грудня Сили оборони України уразили командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ у населеному пункті Льгов Курської області.

Військові обіцяють, що бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триватиме і надалі.