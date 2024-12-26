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В ВСУ уточнили результаты удара по пункту управления врага на Курщине: 18 погибших

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 декабря 2024, 15:29
В ВСУ уточнили результаты удара по пункту управления врага на Курщине: 18 погибших
Льгов на карте Deep State. скриншот

Управление стратегических коммуникаций ВСУ уточняет, что в результате удара по пункту управления российской 810-й отдельной бригады морской пехоты во Льгове Курской области 25 декабря вероятно погиб заместитель командира бригады и еще 17 военных.

Источник: СтратКом в соцсетях

Дословно: "По уточненной информации, здание, где размещался командный пункт 810 ОБрМП, частично уничтожено. В результате удара, вероятно, погиб заместитель командира бригады и еще 17 военнослужащих ВС РФ, большинство из которых - офицеры штаба".

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Детали: В ночь на 25 декабря Силы обороны Украины поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в населенном пункте Льгов Курской области.

Военные обещают, что боевая работа по важным военным целям российских оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем.

Курская область война
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