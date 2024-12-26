Росіяни вдарили КАБом по Золочеву на Харківщині: загинув чоловік
Четвер, 26 грудня 2024, 19:20
Російські війська 26 грудня завдали удару по Золочеву на Харківщині, загинув чоловік, жінка поранена.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Окупанти вдарили по Золочеву. КАБ влучив у приватне домоволодіння.
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Загинув один цивільний чоловік. Ще одна місцева отримала поранення. На місці працюють правоохоронці та фіксують злочини армії РФ".
Що передувало:
У результаті російської атаки 26 грудня по приміщенню фермерського господарства в селі Слатине та місту Золочів Харківської області загинув чоловік, ще троє людей поранені.