Росіяни вдарили КАБом по Золочеву на Харківщині: загинув чоловік

Російські війська 26 грудня завдали удару по Золочеву на Харківщині, загинув чоловік, жінка поранена.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Окупанти вдарили по Золочеву. КАБ влучив у приватне домоволодіння.

Реклама:

Загинув один цивільний чоловік. Ще одна місцева отримала поранення. На місці працюють правоохоронці та фіксують злочини армії РФ".

Що передувало:

У результаті російської атаки 26 грудня по приміщенню фермерського господарства в селі Слатине та місту Золочів Харківської області загинув чоловік, ще троє людей поранені.