Россияне ударили УАБом по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина
Четверг, 26 декабря 2024, 19:20
Российские войска 26 декабря нанесли удар по Золочеву на Харьковщине, погиб мужчина, женщина ранена.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура
Прямая речь: "Оккупанты ударили по Золочеву. УАБ попала в частное домовладение.
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Погиб один гражданский мужчина. Еще одна местная получила ранения. На месте работают правоохранители и фиксируют преступления армии РФ".
Обновлено в 21:28: В прокуратуре уточнили, что удар произошел около 18:10. Раненной женщине 53 года.
Что предшествовало:
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В результате российской атаки 26 декабря по помещению фермерского хозяйства в селе Слатино и городу Золочев Харьковской области погиб мужчина, еще три человека ранены.