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Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну – глава УГКЦ

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 грудня 2024, 01:00
Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну – глава УГКЦ
Папа Римський Франциск, фото: Getty Images

У 2025 році Папа Римський Франциск планує відвідати Україну.

Джерело: глава УГКЦ Святослав Шевчук в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Деталі: Запрошення такого візиту Франциск отримав, і, за словами Шевчука, УГКЦ має запевнення, що воно прийняте, але коли візит здійсниться, невідомо.

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Пряма мова Шевчука: "Поки що немає (часу візиту – ред.), але папа Франциск часом любить робити сюрпризи.

Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати.

Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні".

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Нагадаємо: Папа Римський Франциск у традиційному посланні з нагоди Різдва 25 грудня згадав війну в Україні, закликавши до її припинення та до переговорів про справедливий мир.

Раніше цього року Папа в контексті воєн в Україні та на Близькому Сході говорив, що мир шляхом переговорів – "це краще, ніж війна без кінця".

Папа Римськийцерква
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