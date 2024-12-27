Папа Римский принял приглашение посетить Украину – глава УГКЦ
В 2025 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину.
Источник: глава УГКЦ Святослав Шевчук в интервью "Радио Свобода"
Детали: Приглашение такого визита Франциск получил, и, по словам Шевчука, УГКЦ имеет заверения, что оно принято, но когда визит осуществится, неизвестно.
Прямая речь Шевчука: "Пока нет (времени визита – ред.), но папа Франциск порой любит делать сюрпризы.
Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, чем он решил в Украину приехать.
Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине".
Напомним: Папа Римский Франциск в традиционном послании по случаю Рождества 25 декабря вспомнил войну в Украине, призвав к ее прекращению и к переговорам о справедливом мире.
Ранее в этом году Папа в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке говорил, что мир путем переговоров – "это лучше, чем война без конца".