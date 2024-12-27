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Папа Римский принял приглашение посетить Украину – глава УГКЦ

Ольга ГлущенкоПятница, 27 декабря 2024, 01:00
Папа Римский принял приглашение посетить Украину – глава УГКЦ
Папа Римский Франциск, фото: Getty Images

В 2025 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину.

Источник: глава УГКЦ Святослав Шевчук в интервью "Радио Свобода"

Детали: Приглашение такого визита Франциск получил, и, по словам Шевчука, УГКЦ имеет заверения, что оно принято, но когда визит осуществится, неизвестно.

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Прямая речь Шевчука: "Пока нет (времени визита – ред.), но папа Франциск порой любит делать сюрпризы.

Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, чем он решил в Украину приехать.

Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине".

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Напомним: Папа Римский Франциск в традиционном послании по случаю Рождества 25 декабря вспомнил войну в Украине, призвав к ее прекращению и к переговорам о справедливом мире.

Ранее в этом году Папа в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке говорил, что мир путем переговоров – "это лучше, чем война без конца".

Папа Римскийцерковь
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