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Росіяни атакували 12 громад Сумщини: понад 300 вибухів за добу, є загиблий

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 грудня 2024, 02:50
Росіяни атакували 12 громад Сумщини: понад 300 вибухів за добу, є загиблий
наслідки російських обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 169 обстрілів Сумської області, внаслідок чого зафіксували понад 300 вибухів, загинув цивільний чоловік, є пошкодження.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 311 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Березівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді росіяни здійснили мінометні обстріли, атаку FPV-дронами, пуск КАБ, артилерійські обстріли, скидали ВОГ з БпЛА. Загалом – 120 вибухів. Внаслідок обстрілу відбулося руйнування та загоряння приватного будинку. Одна цивільна особа загинула.

У Середино-Будській громаді зафіксували мінометні обстріли, атаки FPV-дронами, скидання ВОГ з БпЛА – 47 вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний житловий будинок.

По Есманьській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, FPV-дронами – 12 вибухів.

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На Великописарівську громаду окупанти скидали ВОГ з БпЛА, здійснили мінометні обстріли, артобстріл, обстріл НАР, атаку FPV-дронів – 73 вибухи.

По Березівській громаді росіяни вдарили з артилерії, 3 вибухи.

На Дружбівську громаду здійснили атаку FPV-дронами, 2 вибухи.

Білопільську громаду окупанти атакували FPV-дронами, здійснили мінометний обстріл, скидання ВОГ з БпЛА – 16 вибухів.

У Шалигинськаій громаді зафіксовано атаку FPV-дрона, 1 вибух.

Також росіяни завдали ракетного удару по Сумській громаді, атакували безпілотником. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

На Хотінську громаду здійснено скидання ВОГ з БпЛА, пуски КАБів, був мінометний обстріл – 33 вибухи.

На Новослобідську і Путивльську громади відбулися атаки FPV-дронами, 2 вибухи.

Сумська областьобстрілвибух
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