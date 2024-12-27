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Россияне атаковали 12 громад Сумщины: более 300 взрывов за сутки, есть погибший

Ольга ГлущенкоПятница, 27 декабря 2024, 02:50
Россияне атаковали 12 громад Сумщины: более 300 взрывов за сутки, есть погибший
последствия российских обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 169 обстрелов Сумской области, в результате чего зафиксировали более 300 взрывов, погиб гражданский человек, есть повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 311 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Березовская, Есманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде россияне осуществили минометные обстрелы, атаку FPV-дронами, пуск КАБ, артиллерийские обстрелы, сбрасывали ВОГ с БпЛА. В общем – 120 взрывов. В результате обстрела произошло разрушение и возгорание частного дома. Один гражданский человек погиб.

В Середино-Будской громаде зафиксировали минометные обстрелы, атаки FPV-дронами, сброс ВОГ с БпЛА – 47 взрывов. В результате обстрелов повреждены многоквартирный дом, частный жилой дом.

По Есманьской громаде враг бил из минометов, артиллерии, FPV-дронами – 12 взрывов.

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На Великописаревскую громаду оккупанты сбрасывали ВОГ с БпЛА, осуществили минометные обстрелы, артобстрел, обстрел НАР, атаку FPV-дронов – 73 взрыва.

По Березовской громаде россияне ударили из артиллерии, 3 взрыва.

На Дружбовскую громаду осуществили атаку FPV-дронами, 2 взрыва.

Белопольскую громаду оккупанты атаковали FPV-дронами, осуществили минометный обстрел, сброс ВОГ с БпЛА – 16 взрывов.

В Шалыгинской громаде зафиксирована атака FPV-дрона, 1 взрыв.

Также россияне нанесли ракетный удар по Сумской общине, атаковали беспилотником. В результате атаки поврежден частный дом.

На Хотинскую громаду осуществлен сброс ВОГ с БпЛА, пуски КАБов, был минометный обстрел – 33 взрыва.

На Новослободскую и Путивльскую громады произошли атаки FPV-дронами, 2 взрыва.

Сумская областьобстрелвзрыв
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