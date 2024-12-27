Розвідка Південної Кореї: ЗСУ взяли в полон північнокорейського солдата

Розвідка Південної Кореї в п'ятницю підтвердила захоплення українськими військовими пораненого північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.

Джерело: Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї

Дослівно розвідка Південної Кореї: "Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною службою дружньої країни (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плануємо ретельно вивчити подальший розвиток подій".

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Деталі: Yonhap зазначає, що це підтвердження з'явилося після оприлюдненого напередодні в мережі повідомлення про захоплення ЗСУ військового КНДР у полон у Курській області РФ.

Фото нібито захопленого в полон північнокорейського солдата, який, імовірно, зазнав поранень, було поширене в Telegram. Подробиці про стан і статус солдата поки невідомі.

нібито полонений військовий КНДР Фото: t.me/the_warshal18

Нагадаємо: Сили спеціальних операцій оприлюднили першу і другу частини розшифрованих записів із трофейного нотатника північнокорейського солдата, ліквідованого в Курській області РФ.

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