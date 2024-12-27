Розвідка Південної Кореї: ЗСУ взяли в полон північнокорейського солдата
Розвідка Південної Кореї в п'ятницю підтвердила захоплення українськими військовими пораненого північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.
Джерело: Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї
Дослівно розвідка Південної Кореї: "Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною службою дружньої країни (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плануємо ретельно вивчити подальший розвиток подій".
Деталі: Yonhap зазначає, що це підтвердження з'явилося після оприлюдненого напередодні в мережі повідомлення про захоплення ЗСУ військового КНДР у полон у Курській області РФ.
Фото нібито захопленого в полон північнокорейського солдата, який, імовірно, зазнав поранень, було поширене в Telegram. Подробиці про стан і статус солдата поки невідомі.
Нагадаємо: Сили спеціальних операцій оприлюднили першу і другу частини розшифрованих записів із трофейного нотатника північнокорейського солдата, ліквідованого в Курській області РФ.
Передісторія:
- 19 грудня член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен з посиланням на розвідувальні дані повідомив, що у Курській області були вбиті 100 солдатів Північної Кореї, і ще близько 1000 військовослужбовців, які воюють на стороні РФ, були поранені.
- У Пентагоні прогнозують збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області Росії.
- За даними військових Південної Кореї, Північна Корея, схоже, готується розгорнути додаткові війська і військову техніку в Росії, можливо, включаючи безпілотники-камікадзе, на підтримку війни Москви проти України.
- 24 грудня президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що за попередніми підрахунками, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб.