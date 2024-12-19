На Курщині вже вбиті 100 і поранені близько 1000 солдатів КНДР – розвідка Південної Кореї

Вбиті під час боїв на Курщині солдати КНДР, фото: ЗСУ

Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен з посиланням на розвідувальні дані повідомив, що у Курській області були вбиті 100 солдатів Північної Кореї, і ще близько 1000 військовослужбовців, які воюють на стороні РФ, були поранені.

Джерело: Reuters з посиланням на законодавця, який оприлюднив ці дані після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS) у парламенті

Деталі: Південнокорейський законодавець зазначив, що великі втрати пов'язані з відсутністю досвіду військ КНДР у "війні безпілотників" і незнанням відкритої місцевості, де вони беруть участь у бойових діях.

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За словами Лі, розбіжності в оцінці загиблих військовослужбовців із даними військового чиновника США, який назвав кілька сотень втрат, пояснюється відносно консервативним аналізом NIS.

"Було повідомлення про щонайменше 100 загиблих і кількість поранених, (яка) наближається до 1000", - сказав він.

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