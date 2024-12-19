На Курщині вже вбиті 100 і поранені близько 1000 солдатів КНДР – розвідка Південної Кореї
Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен з посиланням на розвідувальні дані повідомив, що у Курській області були вбиті 100 солдатів Північної Кореї, і ще близько 1000 військовослужбовців, які воюють на стороні РФ, були поранені.
Джерело: Reuters з посиланням на законодавця, який оприлюднив ці дані після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS) у парламенті
Деталі: Південнокорейський законодавець зазначив, що великі втрати пов'язані з відсутністю досвіду військ КНДР у "війні безпілотників" і незнанням відкритої місцевості, де вони беруть участь у бойових діях.
За словами Лі, розбіжності в оцінці загиблих військовослужбовців із даними військового чиновника США, який назвав кілька сотень втрат, пояснюється відносно консервативним аналізом NIS.
"Було повідомлення про щонайменше 100 загиблих і кількість поранених, (яка) наближається до 1000", - сказав він.
Що було раніше:
- 7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
- 15 грудня військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових в Курській області після суботніх штурмів
- Пізніше NYT із посиланням на слова високопосадовця американського Міністерства оборони повідомила, що українські військові могли вбити або поранити "кілька сотень" військових, яких Північна Корея відправила на допомогу Росії у війні проти України.