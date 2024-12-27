Разведка Южной Кореи: ВСУ взяли в плен северокорейского солдата в плен
Разведка Южной Кореи в пятницу подтвердила захват украинскими военными раненого северокорейского солдата, который воевал на стороне России.
Источник: Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи
Дословно разведка Южной Кореи: "Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планируем тщательно изучить дальнейшее развитие событий".
Детали: Yonhap отмечает, что это подтверждение появилось после обнародованного накануне в сети сообщения о захвате ВСУ военного КНДР в плен в Курской области РФ.
Фото якобы захваченного в плен северокорейского солдата, который, предположительно, получил ранения, было распространено в Telegram. Подробности о состоянии и статусе солдата пока неизвестны.
Напомним: Силы специальных операций обнародовали первую и вторую части расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейского солдата, ликвидированного в Курской области РФ.
Предыстория:
- 19 декабря член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на разведывательные данные сообщил, что в Курской области были убиты 100 солдат Северной Кореи, и еще около 1000 военнослужащих, воюющих на стороне РФ, были ранены.
- В Пентагоне прогнозируют увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области России.
- По данным военных Южной Кореи, Северная Корея, похоже, готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, возможно, включая беспилотники-камикадзе, в поддержку войны Москвы против Украины.
- 24 декабря президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что по предварительным подсчетам, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек.