Разведка Южной Кореи: ВСУ взяли в плен северокорейского солдата в плен

Разведка Южной Кореи в пятницу подтвердила захват украинскими военными раненого северокорейского солдата, который воевал на стороне России.

Источник: Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи

Дословно разведка Южной Кореи: "Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной службой дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планируем тщательно изучить дальнейшее развитие событий".

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Детали: Yonhap отмечает, что это подтверждение появилось после обнародованного накануне в сети сообщения о захвате ВСУ военного КНДР в плен в Курской области РФ.

Фото якобы захваченного в плен северокорейского солдата, который, предположительно, получил ранения, было распространено в Telegram. Подробности о состоянии и статусе солдата пока неизвестны.

Фото: t.me/the_warshal18

Напомним: Силы специальных операций обнародовали первую и вторую части расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейского солдата, ликвидированного в Курской области РФ.

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