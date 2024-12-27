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У Словаччині заявили, що пропонували Путіну свій майданчик для нового українського саміту миру

Уляна Кричковська, Ірина БалачукП'ятниця, 27 грудня 2024, 10:20
У Словаччині заявили, що пропонували Путіну свій майданчик для нового українського саміту миру
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на зустрічі з Володимиром Путіним 22 грудня в Росії. Фото з сайту Кремля

Словаччина "готова активно сприяти мирному процесу між Росією та Україною" і пропонувала свій майданчик для переговорів, заявив міністр закордонних справ країни Юрай Бланар.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на STVR

Пряма мова Бланара: "Словаччина послідовно виступає за мирні рішення і підтримує будь-які мирні ініціативи. Саме тому цього року я також був присутній на мирному саміті у Швейцарії. Всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд, що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, а отже, і Росії".

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Деталі: Він додав, що підготовка до другого саміту відбуватиметься на різних рівнях. 

STVR зазначає, що Словаччина неодноразово заявляла, що пропонує свій майданчик для таких переговорів.

"У цьому контексті ми розглядаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині, як позитивний сигнал для якнайшвидшого закінчення цієї війни, кровопролиття і руйнувань", – сказав словацький міністр.

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Він додав, що уряд Словаччини також повідомив про таку можливість своїм українським партнерам під час спільної міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня.

Передісторія:

Радимо ознайомитися із матеріалом: Таємний візит до Путіна: як московський вояж Фіцо змінив відносини України та Словаччини

СловаччинаРосіяУкраїнапереговори
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