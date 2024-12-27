В Словакии заявили, что предлагали Путину свою площадку для нового украинского саммита мира

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с Владимиром Путиным 22 декабря в России. Фото с сайта Кремля

Словакия "готова активно содействовать мирному процессу между Россией и Украиной" и предлагала свою площадку для переговоров, заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на STVR

Прямая речь Бланара: "Словакия последовательно выступает за мирные решения и поддерживает любые мирные инициативы. Именно поэтому в этом году я также присутствовал на мирном саммите в Швейцарии. Все участники согласились с тем, за что выступает наше правительство, что дальнейшие мирные переговоры должны происходить с участием всех сторон, а, следовательно, и России".

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Детали: Он добавил, что подготовка ко второму саммиту будет происходить на разных уровнях.

STVR отмечает, что Словакия неоднократно заявляла, что предлагает свою площадку для таких переговоров.

"В этом контексте мы рассматриваем заявление российского президента, который признал, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии, как позитивный сигнал для скорейшего окончания этой войны, кровопролития и разрушений", – сказал словацкий министр.

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Он добавил, что правительство Словакии также сообщило о такой возможности своим украинским партнерам во время совместной межправительственной встречи в Ужгороде в начале октября.

Предыстория:

26 декабря глава Кремля Владимир Путин заявил, что Словакия готова предоставить площадку для переговоров по войне в Украине и "Россия не против этого".

Тогда же он заявил, что в 2025 году РФ продолжит "достигать всех целей" войны в Украине, и что это "первоочередная задача".

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с Путиным. Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.

В МИД Украины заявили, что слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики Фицо создают угрозы для всей Европы.

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