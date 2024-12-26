Путін заявив, що начебто хоче закінчити війну, але продовжує говорити про свої "цілі"
Російський правитель Володимир Путін у четвер, відповідаючи на питання щодо перспектив закінчення у 2025 році розв′язаної війни в Україні заявив, що він "прагне" її завершити", але все одно збирається добиватись свої "цілей".
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"
Пряма мова Путіна: "У нас у народі кажуть: "Вашими б устами та мед пити". Ми теж прагнемо до завершення конфлікту (війни – ред.) в Україні".
Деталі: Після цієї заяви Путін знову заговорив про те, що хоче досягти своїх "цілей" у війні у наступному році. "Зрозуміло, виходимо з того, що будемо вирішувати всі завдання спеціальної військової операції (так Путін називає військову агресію проти України – ред.). Це взагалі завдання номер один. Ми будемо домагатися успіхів на лінії бойового зіткнення", - додав він.
За словами Путіна, прем′єр Словаччини Роберт Фіцо, який з′їздив на зустріч з Путіним до Москви 22 грудня, начебто запропонував "надати майданчик його країни" для переговорів.
Передісторія:
- Глава Кремля під час пресконференції 19 грудня заявив, що Росія готова до "переговорів і компромісів" з Україною і скаржиться, що від домовленостей відмовляється "та сторона", маючи на увазі Україну.
- Також Путін запропонував провести технологічний експеримент: щоб Захід і Україна визначили об'єкт у Києві, Росія туди вдарить "Орєшніком", а системи ППО і ПРО спробують його перехопити.
- Крім того, Путін, відповідаючи на запитання, чи змінив би своє рішення про масштабне вторгнення в Україну, якби міг повернутися у лютий 2022 року, заявив, що так звану "спеціальну воєнну операцію" слід було розпочати ще раніше.