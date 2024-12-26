Путін заявив, що начебто хоче закінчити війну, але продовжує говорити про свої "цілі"

Російський правитель Володимир Путін у четвер, відповідаючи на питання щодо перспектив закінчення у 2025 році розв′язаної війни в Україні заявив, що він "прагне" її завершити", але все одно збирається добиватись свої "цілей".

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", російський "Интерфакс"

Пряма мова Путіна: "У нас у народі кажуть: "Вашими б устами та мед пити". Ми теж прагнемо до завершення конфлікту (війни – ред.) в Україні".

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Деталі: Після цієї заяви Путін знову заговорив про те, що хоче досягти своїх "цілей" у війні у наступному році. "Зрозуміло, виходимо з того, що будемо вирішувати всі завдання спеціальної військової операції (так Путін називає військову агресію проти України – ред.). Це взагалі завдання номер один. Ми будемо домагатися успіхів на лінії бойового зіткнення", - додав він.

За словами Путіна, прем′єр Словаччини Роберт Фіцо, який з′їздив на зустріч з Путіним до Москви 22 грудня, начебто запропонував "надати майданчик його країни" для переговорів.

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