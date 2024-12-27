Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент в.о. президента
У п'ятницю 27 грудня національна асамблея Південної Кореї проголосувала за імпічмент Хан Дак Су, колишнього прем'єра, який був виконувачем обов'язків президента впродовж менш ніж двох тижнів.
Джерело: агентство Yonhap News
Дослівно: "Пропозицію про імпічмент Хана було прийнято одноголосно 192 голосами проти 0, що стало першим випадком, коли парламент оголосив імпічмент чинному президенту".
Деталі: Хан Дак Су став виконуючим обов'язки президента після того, як менше ніж два тижні тому парламент оголосив імпічмент президенту Юн Сок Йолю, який запровадив у країні скандальний воєнний стан.
Як повідомляє південнокорейське агентство, Демократична партія, що має більшість у парламенті, подала подання щодо імпічменту Хану після того, як він відмовився призначити додаткових суддів до Конституційного суду, який має винести рішення у справі про імпічмент Юну.
Парламентська більшість також вирішила, що підставою для імпічменту є участь Хана у запровадженні воєнного стану та його відмова оприлюднити два законопроєкти спеціального прокурора, спрямовані проти колишнього президента та першої леді Кім Кеон Хі.
Передісторія:
- Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".
- Національні збори Південної Кореї в суботу 14 грудня проголосували за імпічмент президента Юн Сок Йоля.