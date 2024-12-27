Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент в.о. президента

У п'ятницю 27 грудня національна асамблея Південної Кореї проголосувала за імпічмент Хан Дак Су, колишнього прем'єра, який був виконувачем обов'язків президента впродовж менш ніж двох тижнів.

Джерело: агентство Yonhap News

Дослівно: "Пропозицію про імпічмент Хана було прийнято одноголосно 192 голосами проти 0, що стало першим випадком, коли парламент оголосив імпічмент чинному президенту".

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Деталі: Хан Дак Су став виконуючим обов'язки президента після того, як менше ніж два тижні тому парламент оголосив імпічмент президенту Юн Сок Йолю, який запровадив у країні скандальний воєнний стан.

Як повідомляє південнокорейське агентство, Демократична партія, що має більшість у парламенті, подала подання щодо імпічменту Хану після того, як він відмовився призначити додаткових суддів до Конституційного суду, який має винести рішення у справі про імпічмент Юну.

Парламентська більшість також вирішила, що підставою для імпічменту є участь Хана у запровадженні воєнного стану та його відмова оприлюднити два законопроєкти спеціального прокурора, спрямовані проти колишнього президента та першої леді Кім Кеон Хі.

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