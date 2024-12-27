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Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Украинская правдаПятница, 27 декабря 2024, 12:10
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента
Фото: Yonhap News

В пятницу 27 декабря национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за импичмент Хан Дак Су, бывшего премьера, который был исполняющим обязанности президента в течение менее чем двух недель.

Источник: агентство Yonhap News

Дословно: "Предложение об импичменте Хана было принято единогласно 192 голосами против 0, что стало первым случаем, когда парламент объявил импичмент действующему президенту".

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Детали: Хан Дак Су стал исполняющим обязанности президента после того, как менее двух недель назад парламент объявил импичмент президенту Юн Сок Йолю, который ввел в стране скандальное военное положение.

Как сообщает южнокорейское агентство, Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, подала представление об импичменте Хана Дак Су после того, как он отказался назначить дополнительных судей в Конституционный суд, который должен вынести решение по делу об импичменте Юну.

Парламентское большинство также решило, что основанием для импичмента является участие Хана во введении военного положения и его отказ обнародовать два законопроекта специального прокурора, направленные против бывшего президента и первой леди Ким Кэон Хи.

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Предыстория:

  • Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".
  • Национальное собрание Южной Кореи в субботу 14 декабря проголосовало за импичмент президента Юн Сок Йоля.

Южная Кореяимпичмент
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