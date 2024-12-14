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Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту

Роман ПетренкоСубота, 14 грудня 2024, 10:41
Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту
фото: Yonhap

Національні збори Південної Кореї в суботу проголосували за імпічмент президента Юн Сук Йоля.

Джерело: Yonhap News

Деталі: Зазначається, що імпічмент Йоля підтримали 204 законодавці, ще 85 – проти. Ще троє утрималися і 8 голосів визнали недійсними.

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У Національних зборах Південної Кореї, який є єдиним органом законодавчої влади країни, 300 депутатів.

Передісторія:

  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
  • Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан. Після цього президент заявив, що воєнний стан у країні буде скасований
  • Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.
  • Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив 6 грудня, що Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований.
  • У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.
  • Того ж дня парламент Південної Кореї не проголосував за імпічмент Йоля, водночас лідер правлячої партії заявив, що президент таки піде у відставку.

Південна Кореяімпічмент
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