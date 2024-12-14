Парламент Південної Кореї оголосив імпічмент президенту

Національні збори Південної Кореї в суботу проголосували за імпічмент президента Юн Сук Йоля.

Джерело: Yonhap News

Деталі: Зазначається, що імпічмент Йоля підтримали 204 законодавці, ще 85 – проти. Ще троє утрималися і 8 голосів визнали недійсними.

Реклама:

У Національних зборах Південної Кореї, який є єдиним органом законодавчої влади країни, 300 депутатів.

Передісторія: