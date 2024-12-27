Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

У Нацгвардії розкрили кількість вогневих груп, які захищають критичну інфраструктуру

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 грудня 2024, 12:34
У Нацгвардії розкрили кількість вогневих груп, які захищають критичну інфраструктуру
Фото: Генштаб ЗСУ

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що критичну інфраструктуру захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких – мобільні. Він розраховує, що після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними.

Джерело: Півненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Півненка: "У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 – мобільних вогневих, решта - стаціонарні. Покращуємо якість роботи мобільних вогневих груп і розраховуємо на їхню ефективність".

Реклама:

Деталі: За його словами, для більшої "результативності всі вогневі групи перетворюватимуть у мобільні після отримання технічної допомоги.

Він також сказав, що американська сторона допомагає з посиленням захисту критичної інфраструктури. "Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "Шахедів", - розповів командувач Нацгвардії.

Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії задіяні для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили.

РЕКЛАМА:

Знати більше: Мисливці за "Шахедами". Як мобільні групи НГУ захищають небо над Києвом і Київщиною

війнаЗбройні силиУкраїнаенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Зеленський прибув до Італії, щоб зустрітися з прем'єркою і президентом

відео, ОновленоУ Києві сталась аварія на тепломережі: автівки опинились у воді

Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів

відеоУ Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція

Усі новини...
війна
Сили оборони завадили ворогу висадитися на острів Козацький
Росіяни вдарили по Сумщині: під завалами будинку знайшли загиблого
Розвідка Південної Кореї: Захоплений ЗСУ у полон північнокорейський солдат помер
Останні новини
23:45
Росіяни атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині, є постраждалі
23:30
5 причин, чому ви постійно хворієте – пояснює сімейний лікар
23:28
Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд
23:27
ЗМІ: Канада готує відповідь на тарифи, які анонсував Трамп
23:14
Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" уже погодили на лютий
22:56
Новини економіки 9 січня: відновлення реєстрів, видобування солі на Закарпатті
22:52
Історичний показник: Жіноча збірна України з пляжного футболу піднялась на другу сходинку світового рейтингу
22:41
фотоМузей Ханенків завершив реставрацію після пошкоджень від російського обстрілу
22:31
Генштаб: На Курському напрямку українські війська відбили 25 атак ворога
21:54
ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК
Усі новини...
Реклама:
Реклама: