У Нацгвардії розкрили кількість вогневих груп, які захищають критичну інфраструктуру

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що критичну інфраструктуру захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких – мобільні. Він розраховує, що після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними.

Джерело: Півненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Півненка: "У нас понад 900 вогневих груп, з них близько 500 – мобільних вогневих, решта - стаціонарні. Покращуємо якість роботи мобільних вогневих груп і розраховуємо на їхню ефективність".

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Деталі: За його словами, для більшої "результативності всі вогневі групи перетворюватимуть у мобільні після отримання технічної допомоги.

Він також сказав, що американська сторона допомагає з посиленням захисту критичної інфраструктури. "Уже прийшли від них перші машини з "цікавим обладнанням". Випробовуємо наразі цю систему захисту, будемо передавати на навчальні центри. Також іноземні партнери допомагають нам з радарами дальнього виявлення для знищення "Шахедів", - розповів командувач Нацгвардії.

Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії задіяні для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили.

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