Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

В Нацгвардии раскрыли количество огневых групп, которые защищают критическую инфраструктуру

Станислав ПогориловПятница, 27 декабря 2024, 12:34
В Нацгвардии раскрыли количество огневых групп, которые защищают критическую инфраструктуру
Фото: Генштаб ВСУ

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сообщил, что критическую инфраструктуру защищают 900 огневых групп, около 500 из которых - мобильные. Он рассчитывает, что после получения технической помощи все огневые группы Нацгвардии станут мобильными.

Источник: Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Пивненко: "У нас более 900 огневых групп, из них около 500 - мобильных огневых, остальные - стационарные. Улучшаем качество работы мобильных огневых групп и рассчитываем на их эффективность".

Реклама:

Детали: По его словам, для большей "результативности все огневые группы будут превращать в мобильные после получения технической помощи.

Он также сказал, что американская сторона помогает с усилением защиты критической инфраструктуры. "Уже пришли от них первые машины с "интересным оборудованием". Испытываем сейчас эту систему защиты, будем передавать на учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения "Шахедов", - рассказал командующий Нацгвардии.

Пивненко отметил, что огневые группы Нацгвардии задействованы для эффективной работы системы ПВО, руководят ими Воздушные силы.

РЕКЛАМА:

Узнать больше: Охотники за "Шахедами". Как мобильные группы НГУ защищают небо над Киевом и Киевщиной

войнаВооруженные силыУкраинаэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
война
Силы обороны помешали врагу высадиться на остров Козацкий
Россияне ударили по Сумщине: под завалами дома нашли погибшего
Разведка Южной Кореи: Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: