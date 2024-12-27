В Нацгвардии раскрыли количество огневых групп, которые защищают критическую инфраструктуру

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко сообщил, что критическую инфраструктуру защищают 900 огневых групп, около 500 из которых - мобильные. Он рассчитывает, что после получения технической помощи все огневые группы Нацгвардии станут мобильными.

Источник: Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Пивненко: "У нас более 900 огневых групп, из них около 500 - мобильных огневых, остальные - стационарные. Улучшаем качество работы мобильных огневых групп и рассчитываем на их эффективность".

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Детали: По его словам, для большей "результативности все огневые группы будут превращать в мобильные после получения технической помощи.

Он также сказал, что американская сторона помогает с усилением защиты критической инфраструктуры. "Уже пришли от них первые машины с "интересным оборудованием". Испытываем сейчас эту систему защиты, будем передавать на учебные центры. Также иностранные партнеры помогают нам с радарами дальнего обнаружения для уничтожения "Шахедов", - рассказал командующий Нацгвардии.

Пивненко отметил, что огневые группы Нацгвардии задействованы для эффективной работы системы ПВО, руководят ими Воздушные силы.

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