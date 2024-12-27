"Долари в унітазі": львівського депутата відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт депутата Львівської обласної ради від партії "Європейська солідарність" Володимира Доманського, якого підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: На засіданні прокурор Дмитро Обихвост розповів про деталі затримання. За його словами, 24 грудня 2024 року, близько 12:00, заступник мера Яворова Віталій Денега, який діяв із Доманським, отримав 190 тисяч гривень. У цей же день, близько 14:00, депутат Львівської облради під час особистої зустрічі за місцем проживання одержав від підприємця 19 тисяч доларів США.

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Після передачі останньої частини грошей відбувся обшук і затримання. У помешканні Доманського правоохоронці ідентифікували гроші, які виявили на місці. Це були ті самі купюри, які підприємець передав депутату незадовго до цього. Прокурор додав, що саме Доманський намагався позбутися грошей, зливши їх в унітаз. Невдало. Того дня посадовців затримали.

"Під час досудового розслідування у вказаному провадженні задокументовано спілкування підозрюваного Доманського та заступника мера Яворова Денеги із потерпілим, під час яких задокументовано обставини прохань щодо надання грошових коштів у вказаних сумах. Також задокументовано три факти передачі коштів потерпілим на вимогу підозрюваних", – зазначив прокурор.

Сторона обвинувачення наполягала на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 5 мільйонів 11 тисяч і 340 гривень. Прокурор аргументував це тим, що посадовець має звʼязки у правоохоронних органах, а крім того він може, скориставшись допомогою знайомих, втекти за кордон. Також є ризик приховування чи спотворення доказів, впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню через зв'язки серед правоохоронців та у бізнес-структурах. За його словами, цей розмір застави є помірним, зважаючи на доходи та власність чоловіка.

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Натомість адвокат Доманського наполягав на тому, що немає жодних доказів, які підтверджували б ризики, які навів прокурор. За його словами, у Доманського немає такої суми на заставу.

Як повідомляє "Суспільне", суд обрав Доманському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Що передувало: 26 грудня суд обрав запобіжний захід для заступника міського голови Яворова Віталія Денеги. Суд постановив взяти чоловіка під варту на два місяці з правом застави в розмірі 908 400 гривень. Запобіжний захід триватиме до 25 лютого.