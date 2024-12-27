"Доллары в унитазе": львовского депутата отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира Доманского, которого подозревают в мошенничестве на тендерных закупках.

Источник: "Суспільне"

Детали: На заседании прокурор Дмитрий Обихвост рассказал о деталях задержания. По его словам, 24 декабря 2024 года, около 12:00, заместитель мэра Яворова Виталий Денега, который действовал с Доманским, получил 190 тысяч гривен. В этот же день, около 14:00, депутат Львовского облсовета во время личной встречи по месту жительства получил от предпринимателя 19 тысяч долларов США.

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После передачи последней части денег состоялся обыск и задержание. В доме Доманского правоохранители идентифицировали деньги, которые обнаружили на месте. Это были те же купюры, которые предприниматель передал депутату незадолго до этого. Прокурор добавил, что именно Доманский пытался избавиться от денег, слив их в унитаз. Неудачно. В тот день чиновников задержали.

"Во время досудебного расследования в указанном производстве задокументировано общение подозреваемого Доманского и заместителя мэра Яворова Денеги с потерпевшим, во время которых задокументированы обстоятельства просьб о предоставлении денежных средств в указанных суммах. Также задокументированы три факта передачи средств потерпевшим по требованию подозреваемых", - отметил прокурор.

Сторона обвинения настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5 миллионов 11 тысяч 340 гривен. Прокурор аргументировал это тем, что чиновник имеет связи в правоохранительных органах, а кроме того он может, воспользовавшись помощью знакомых, сбежать за границу. Также есть риск сокрытия или искажения доказательств, влияния на свидетелей и препятствования расследованию через связи среди правоохранителей и в бизнес-структурах. По его словам, этот размер залога является умеренным, учитывая доходы и собственность мужчины.

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В свою очередь адвокат Доманского настаивал на том, что нет никаких доказательств, которые подтверждали бы риски, которые привел прокурор. По его словам, у Доманского нет такой суммы на залог.

Как сообщает "Суспільне", суд избрал Доманскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Что предшествовало: 26 декабря суд избрал меру пресечения для заместителя городского головы Яворова Виталия Денеги. Суд постановил взять мужчину под стражу на два месяца с правом залога в размере 908 400 гривен. Мера пресечения продлится до 25 февраля.