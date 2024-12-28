Родина депутата, який змивав долари в унітаз, обросла нерухомістю і бізнесом на мільйони гривень – ЗМІ

Родина 50-річного депутата Львівської облради ради від "Європейської солідарності" Володимира Доманського за роки його роботи селищним головою Брюховичів збагатилася нерухомістю та підприємствами на мільйони гривень. Походження коштів Доманський і його родичі пояснити не змогли.

Джерело: NGL.media

Дослівно: "Аналізуючи декларації Доманського, неможливо зрозуміти, звідки взялись гроші на усе це майно. У 2020 році його зарплатня на посаді голови Брюховицької селищної ради разом із матеріальною допомогою становила лише 476 тис. грн, а доходи дружини взагалі склали трохи більше 40 тис. грн за рік. Готівкою та на рахунках в банках сім’я мала приблизно 1,2 млн грн. Наступного, 2021 року, заробляв хіба Володимир Доманський – 169 тис. грн за рік, а от готівка та сума на рахунках взагалі не змінилась.

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Тобто можна зробити висновок, що сім’я депутата два роки жила на 685,5 тис. грн, але при цьому умудрилась купити компанію зі статутним капіталом в 645 тис. грн, яка має у власності приміщення вартістю 200-280 тис. доларів. Щоправда, продаж компанії – це не продаж майна, і формально її могли продати і за одну гривню".

Деталі: У 2015 році – Доманського обрали селищним головою Брюховичів. Восени 2020 року селище Брюховичі увійшло до складу Львівської міської громади, тому сільраду ліквідували. Проте ці п’ять років суттєво позначилися на добробуті його родини.

Ще у 2016 році йому, згідно з декларацією, належала квартирка у Львові загальною площею 23 м.кв і половина будинку площею 59 м.кв десь у Волі-Гомулецькій, 420 тис. грн готівкою на двох з дружиною і частка у фірмі "Нінель".

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Річна зарплата селищного голови на той час складала лише 140 тис. грн. Але вже незабаром сім’я почала обростати новим майном.

Наприклад, у 2017 році його дружина купила автомобіль за 356 тис. грн, а ще через рік – квартиру за 500 тис. грн. А вже у 2020 році у Катерини Доманської з’явився власний будинок в Брюховичах за 900 тис. грн.

Поки Доманський керував Брюховичами, нерухомість у селищі почала з’являтися і у найближчих родичів його дружини. Наприклад, її брат, 18-річний Володимир Уський, купив за півмільйона гривень дві ділянки в Брюховичах площею понад 25 "соток".

У свої 22 роки він витратив 845 тис. грн за квартиру у будинку на вул. Львівська, 24, яку буквально недавно продав за понад 2 млн грн. ОСББ "Львівське 24", яким він керував ще донедавна, намагається отримати тут землю – очевидно, під якийсь новий житловий комплекс.

Тесть Доманського, Василь Уський, став власником двох комерційних приміщень площею 118,5 м.кв та 53,5 м.кв.

У меншому приміщенні, розташованому у ЖК "Казка", Катерина Доманська відкрила медичну практику – "перший медичний кабінет Pokrova в Брюховичах". Відповідну медичну ліцензію вона отримала 23 листопада 2023 року.

Комерційне приміщення, що належить Катерині Доманській (фото NGL.media)

У грудні минулого року Василь Уський, який працює звичайним кранівником, купив гектар землі в Яворівському районі за 65,4 тис. грн у колишнього депутата Брюховицької селищної ради Романа Суворова.

Перед тим, у тому ж 2023 році, Уський-старший купив ще 14 "соток" в Брюховичах за 1,3 млн грн, що за тодішнім курсом НБУ становить 35 тис. дол., хоча на OLX цю ділянку продавали за 90 тис. дол.

Тепер ці 14 "соток" та сусідні 6 "соток", як пояснив ріелтор, продають за 260 тис. доларів.

Під заставу придбаної ділянки Василь Уський взяв у борг понад мільйон гривень у Павла Нікітіна. Компанія, де Нікітін є співвласником, будувала житловий комплекс у Брюховичах на вулиці Широкій – ЖК "Грінвуд-3". Це будівництво дозволили в селищі саме під час головування Доманського.

Нікітін, як розповів Доманський, є його давнім знайомим, як і тещі та тестя. В Олени Нікітіної, яка є дружиною Павла Нікітіна, позичала гроші теща Доманського Марія Уська, але значно більше – 6,2 млн грн.

Повернення боргу гарантоване заставою – квартирою площею 139,6 м.кв у львівському ЖК "Софіївка". Майнові права на це житло Марія Уська набула за 1,5 млн грн у 2020 році ще на етапі будівництва. Окрім цієї нерухомості, у серпні 2022 року вона придбала дві ділянки у Брюховичах за заниженими цінами.

Крім того подружжя Доманських позичали майже 2,3 млн грн, які мали б повернути у 2022 році. Але таких грошей, судячи з декларацій про доходи, явно бракувало. У 2022 році у Доманського було лише 275,5 тис. доходу, а заощадження зменшились хіба на 280 тис. грн.

Крім того, у 2021 році Катерина Доманська стала власницею нерухомості вартістю понад 5 млн грн, ставши засновницею компанії "Рясне-Сервіс", яка незадовго до цього отримала приміщення площею майже 400 м.кв у Львові.

Катерина Доманська відмовилась говорити з журналістами про свій бізнес. Володимир Доманський коротко повідомив, що "це було давно", цим займалась його дружина, і приміщення "точно не було дороге". За його словами, приміщення взагалі не купували – "там були якісь обміни", але подробиць він не пам’ятає.

Доманський відхрещується і від компанії "Д.С. Груп", яка в реєстраційних даних вказала його телефон. Ця компанія офіційно належить його тестю Василю Уському. Восени 2022 року тесть також зареєструвався приватним підприємцем з основним видом діяльності "обслуговування напоями" і знову вказав контактний номер зятя.

Мобільний телефон Доманського використовує і компанія "Княгиня", яка веде масштабне будівництво ресторану з готелем у брюховицькому парку – офіційно на вулиці Курортній, 3.

ресторан з готелем у брюховицькому парку (фото NGL.media)

Кілька джерел повідомили журналістам, що у Доманського нібито є ресторан на площі Ринок у Львові – "Таверна Salvador". Судячи зі сторінки закладу в Instagram, відкрився він на початку 2023 року.

Виявилось, приміщення ресторану взяли в оренду взяли батьки Катерини Доманської – Марія та Володимир Уські.

Завдяки відповіді Головного управління ДПС у Львівській області також знайшли ще одне підтвердження, хто оперував рестораном. У ліцензії Василя Уського на роздрібну торгівлю алкоголем місцем торгівлі вказана таверна Salvador. Але восени 2023 року цю ліцензію анулювали за його заявою.

Натомість його дружина Марія Уська, яка зареєструвалась ФОПом в серпні 2023 року і того ж місяця отримала таку ж ліцензію, а потім в серпні 2024-го – ще на один рік. Місцем торгівлі вказаний той же Salvador.

Щоправда, 4 листопада і цю ліцензію анулювали за її заявою. Ймовірно, причиною є те, що Salvador нещодавно перестав працювати – його сторінки в соцмережах не оновлюють з вересня.

Сам Доманський підтвердив, що інвестував гроші у ресторан.

Новим бізнесом нещодавно почав займатись ще молодший брат Катерина Доманської – 25-річний Володимир Уський. Він зареєструвався підприємцем і тепер їздить на фурі, яку йому весною купила сестра.

Самі ж Доманські цього року пересіли на електромобіль Jaguar I-Pace 2018 року випуску вартістю понад мільйон гривень, придбаним у лізинг.

Нещодавно Уський-молодший одружився на львів’янці Віолетті Нураємт, яка з 19 років почала скуповувати землю у Брюховичах. У грудні 2018 року вона придбала одразу два наділи площею майже 14 "соток": "Двох не пов’язаних між собою продавців землі представляв за довіреністю один і той же 25-річний мешканець Брюховичів. Спільною також виявилась дуже символічна ціна за землю".

Одну з ділянок на вулиці Курортній, площею 0,0544 га, виділили на сесії ради незадовго до того іншому чоловікові, але він продав її Нураємт лише за 60 тис. грн: "За такі гроші у Брюховичах і "сотки" не знайдеш".

Вже у 20 років Нураємт, за даними YouControl, стала засновницею компанії-забудовниці, якій передала цю ділянку на вулиці Курортній. Тоді фірма називалась "Перформенс" і дуже швидко перейшла до власників "Холдингу емоцій !Fest".

Будівництво дозволила Брюховицька селищна рада під керівництвом Доманського, яка видала містобудівні умови та обмеження фірмі 20-річної Віолетти у серпні 2020 року, а восени компанію вже продали.

Що ж до другої придбаної ділянки, площею 0,0854 га, то її підприємниця купила за 140 тис. грн, а продала за майже 1,7 млн грн. Цю землю також виділили безкоштовно на сесії Брюховицької селищної ради за п’ять місяців до продажу. Нураємт відмовилась говорити з журналістами.

У тестя Доманського також з’явились ще дві компанії. У 2020-му Василь Уський став співзасновником "ДМ Консалтинг груп", що має різноманітні види діяльності – від будівництва до ресторанів. На момент написання статті він був одноосібним власником, але коли ми почали телефонувати всім за коментарями, то фірма перейшла до іншого чоловіка і змінила назву на "Вешін ЛТД".

Завдяки архівним даним реєстру нерухомості журналісти з’ясували, що через "ДМ Консалтинг груп" пройшла низка нерухомості: "Співзасновник вносив до статутного капіталу нерухомість, яку потім різними способами переводили на інших людей".

Походження коштів родичі Доманського і сам він пояснити не змогли.

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