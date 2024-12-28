Родина депутата, який змивав долари в унітаз, обросла нерухомістю і бізнесом на мільйони гривень – ЗМІ
Родина 50-річного депутата Львівської облради ради від "Європейської солідарності" Володимира Доманського за роки його роботи селищним головою Брюховичів збагатилася нерухомістю та підприємствами на мільйони гривень. Походження коштів Доманський і його родичі пояснити не змогли.
Джерело: NGL.media
Дослівно: "Аналізуючи декларації Доманського, неможливо зрозуміти, звідки взялись гроші на усе це майно. У 2020 році його зарплатня на посаді голови Брюховицької селищної ради разом із матеріальною допомогою становила лише 476 тис. грн, а доходи дружини взагалі склали трохи більше 40 тис. грн за рік. Готівкою та на рахунках в банках сім’я мала приблизно 1,2 млн грн. Наступного, 2021 року, заробляв хіба Володимир Доманський – 169 тис. грн за рік, а от готівка та сума на рахунках взагалі не змінилась.
Тобто можна зробити висновок, що сім’я депутата два роки жила на 685,5 тис. грн, але при цьому умудрилась купити компанію зі статутним капіталом в 645 тис. грн, яка має у власності приміщення вартістю 200-280 тис. доларів. Щоправда, продаж компанії – це не продаж майна, і формально її могли продати і за одну гривню".
Деталі: У 2015 році – Доманського обрали селищним головою Брюховичів. Восени 2020 року селище Брюховичі увійшло до складу Львівської міської громади, тому сільраду ліквідували. Проте ці п’ять років суттєво позначилися на добробуті його родини.
Ще у 2016 році йому, згідно з декларацією, належала квартирка у Львові загальною площею 23 м.кв і половина будинку площею 59 м.кв десь у Волі-Гомулецькій, 420 тис. грн готівкою на двох з дружиною і частка у фірмі "Нінель".
Річна зарплата селищного голови на той час складала лише 140 тис. грн. Але вже незабаром сім’я почала обростати новим майном.
Наприклад, у 2017 році його дружина купила автомобіль за 356 тис. грн, а ще через рік – квартиру за 500 тис. грн. А вже у 2020 році у Катерини Доманської з’явився власний будинок в Брюховичах за 900 тис. грн.
Поки Доманський керував Брюховичами, нерухомість у селищі почала з’являтися і у найближчих родичів його дружини. Наприклад, її брат, 18-річний Володимир Уський, купив за півмільйона гривень дві ділянки в Брюховичах площею понад 25 "соток".
У свої 22 роки він витратив 845 тис. грн за квартиру у будинку на вул. Львівська, 24, яку буквально недавно продав за понад 2 млн грн. ОСББ "Львівське 24", яким він керував ще донедавна, намагається отримати тут землю – очевидно, під якийсь новий житловий комплекс.
Тесть Доманського, Василь Уський, став власником двох комерційних приміщень площею 118,5 м.кв та 53,5 м.кв.
У меншому приміщенні, розташованому у ЖК "Казка", Катерина Доманська відкрила медичну практику – "перший медичний кабінет Pokrova в Брюховичах". Відповідну медичну ліцензію вона отримала 23 листопада 2023 року.
У грудні минулого року Василь Уський, який працює звичайним кранівником, купив гектар землі в Яворівському районі за 65,4 тис. грн у колишнього депутата Брюховицької селищної ради Романа Суворова.
Перед тим, у тому ж 2023 році, Уський-старший купив ще 14 "соток" в Брюховичах за 1,3 млн грн, що за тодішнім курсом НБУ становить 35 тис. дол., хоча на OLX цю ділянку продавали за 90 тис. дол.
Тепер ці 14 "соток" та сусідні 6 "соток", як пояснив ріелтор, продають за 260 тис. доларів.
Під заставу придбаної ділянки Василь Уський взяв у борг понад мільйон гривень у Павла Нікітіна. Компанія, де Нікітін є співвласником, будувала житловий комплекс у Брюховичах на вулиці Широкій – ЖК "Грінвуд-3". Це будівництво дозволили в селищі саме під час головування Доманського.
Нікітін, як розповів Доманський, є його давнім знайомим, як і тещі та тестя. В Олени Нікітіної, яка є дружиною Павла Нікітіна, позичала гроші теща Доманського Марія Уська, але значно більше – 6,2 млн грн.
Повернення боргу гарантоване заставою – квартирою площею 139,6 м.кв у львівському ЖК "Софіївка". Майнові права на це житло Марія Уська набула за 1,5 млн грн у 2020 році ще на етапі будівництва. Окрім цієї нерухомості, у серпні 2022 року вона придбала дві ділянки у Брюховичах за заниженими цінами.
Крім того подружжя Доманських позичали майже 2,3 млн грн, які мали б повернути у 2022 році. Але таких грошей, судячи з декларацій про доходи, явно бракувало. У 2022 році у Доманського було лише 275,5 тис. доходу, а заощадження зменшились хіба на 280 тис. грн.
Крім того, у 2021 році Катерина Доманська стала власницею нерухомості вартістю понад 5 млн грн, ставши засновницею компанії "Рясне-Сервіс", яка незадовго до цього отримала приміщення площею майже 400 м.кв у Львові.
Катерина Доманська відмовилась говорити з журналістами про свій бізнес. Володимир Доманський коротко повідомив, що "це було давно", цим займалась його дружина, і приміщення "точно не було дороге". За його словами, приміщення взагалі не купували – "там були якісь обміни", але подробиць він не пам’ятає.
Доманський відхрещується і від компанії "Д.С. Груп", яка в реєстраційних даних вказала його телефон. Ця компанія офіційно належить його тестю Василю Уському. Восени 2022 року тесть також зареєструвався приватним підприємцем з основним видом діяльності "обслуговування напоями" і знову вказав контактний номер зятя.
Мобільний телефон Доманського використовує і компанія "Княгиня", яка веде масштабне будівництво ресторану з готелем у брюховицькому парку – офіційно на вулиці Курортній, 3.
Кілька джерел повідомили журналістам, що у Доманського нібито є ресторан на площі Ринок у Львові – "Таверна Salvador". Судячи зі сторінки закладу в Instagram, відкрився він на початку 2023 року.
Виявилось, приміщення ресторану взяли в оренду взяли батьки Катерини Доманської – Марія та Володимир Уські.
Завдяки відповіді Головного управління ДПС у Львівській області також знайшли ще одне підтвердження, хто оперував рестораном. У ліцензії Василя Уського на роздрібну торгівлю алкоголем місцем торгівлі вказана таверна Salvador. Але восени 2023 року цю ліцензію анулювали за його заявою.
Натомість його дружина Марія Уська, яка зареєструвалась ФОПом в серпні 2023 року і того ж місяця отримала таку ж ліцензію, а потім в серпні 2024-го – ще на один рік. Місцем торгівлі вказаний той же Salvador.
Щоправда, 4 листопада і цю ліцензію анулювали за її заявою. Ймовірно, причиною є те, що Salvador нещодавно перестав працювати – його сторінки в соцмережах не оновлюють з вересня.
Сам Доманський підтвердив, що інвестував гроші у ресторан.
Новим бізнесом нещодавно почав займатись ще молодший брат Катерина Доманської – 25-річний Володимир Уський. Він зареєструвався підприємцем і тепер їздить на фурі, яку йому весною купила сестра.
Самі ж Доманські цього року пересіли на електромобіль Jaguar I-Pace 2018 року випуску вартістю понад мільйон гривень, придбаним у лізинг.
Нещодавно Уський-молодший одружився на львів’янці Віолетті Нураємт, яка з 19 років почала скуповувати землю у Брюховичах. У грудні 2018 року вона придбала одразу два наділи площею майже 14 "соток": "Двох не пов’язаних між собою продавців землі представляв за довіреністю один і той же 25-річний мешканець Брюховичів. Спільною також виявилась дуже символічна ціна за землю".
Одну з ділянок на вулиці Курортній, площею 0,0544 га, виділили на сесії ради незадовго до того іншому чоловікові, але він продав її Нураємт лише за 60 тис. грн: "За такі гроші у Брюховичах і "сотки" не знайдеш".
Вже у 20 років Нураємт, за даними YouControl, стала засновницею компанії-забудовниці, якій передала цю ділянку на вулиці Курортній. Тоді фірма називалась "Перформенс" і дуже швидко перейшла до власників "Холдингу емоцій !Fest".
Будівництво дозволила Брюховицька селищна рада під керівництвом Доманського, яка видала містобудівні умови та обмеження фірмі 20-річної Віолетти у серпні 2020 року, а восени компанію вже продали.
Що ж до другої придбаної ділянки, площею 0,0854 га, то її підприємниця купила за 140 тис. грн, а продала за майже 1,7 млн грн. Цю землю також виділили безкоштовно на сесії Брюховицької селищної ради за п’ять місяців до продажу. Нураємт відмовилась говорити з журналістами.
У тестя Доманського також з’явились ще дві компанії. У 2020-му Василь Уський став співзасновником "ДМ Консалтинг груп", що має різноманітні види діяльності – від будівництва до ресторанів. На момент написання статті він був одноосібним власником, але коли ми почали телефонувати всім за коментарями, то фірма перейшла до іншого чоловіка і змінила назву на "Вешін ЛТД".
Завдяки архівним даним реєстру нерухомості журналісти з’ясували, що через "ДМ Консалтинг груп" пройшла низка нерухомості: "Співзасновник вносив до статутного капіталу нерухомість, яку потім різними способами переводили на інших людей".
Походження коштів родичі Доманського і сам він пояснити не змогли.
Нагадаємо:
- На Львівщині працівники Державного бюро розслідувань затримали 24 грудня депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця. Йдеться про представника фракції партії "Європейська солідарність" в Львівській обласній раді Володимира Доманського та першого заступника мера Яворова Віталія Денегу.
- Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт депутата Львівської обласної ради від партії "Європейська солідарність" Володимира Доманського, якого підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях.