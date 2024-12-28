Семья депутата, который смывал доллары в унитаз, обросла недвижимостью и бизнесом на миллионы гривен – СМИ

Семья 50-летнего депутата Львовского облсовета совета от "Европейской солидарности" Владимира Доманского за годы его работы поселковым головой Брюховичей обогатилась недвижимостью и предприятиями на миллионы гривен. Происхождение средств Доманский и его родственники объяснить не смогли.

Источник: NGL.media

Дословно: "Анализируя декларации Доманского, невозможно понять, откуда взялись деньги на все это имущество. В 2020 году его зарплата в должности председателя Брюховицкого поселкового совета вместе с материальной помощью составила лишь 476 тыс. грн, а доходы жены вообще составили чуть более 40 тыс. грн в год. Наличными и на счетах в банках семья имела примерно 1,2 млн грн. В следующем, 2021 году, зарабатывал разве Владимир Доманский - 169 тыс. грн в год, а вот наличные и сумма на счетах вообще не изменилась.

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То есть можно сделать вывод, что семья депутата два года жила на 685,5 тыс. грн, но при этом умудрилась купить компанию с уставным капиталом в 645 тыс. грн, которая имеет в собственности помещение стоимостью 200-280 тыс. долларов. Правда, продажа компании - это не продажа имущества, и формально ее могли продать и за одну гривну".

Детали: В 2015 году - Доманского избрали поселковым головой Брюховичей. Осенью 2020 года поселок Брюховичи вошел в состав Львовской городской общины, поэтому сельсовет ликвидировали. Однако эти пять лет существенно сказались на благосостоянии его семьи.

Еще в 2016 году ему, согласно декларации, принадлежала квартира во Львове общей площадью 23 м.кв и половина дома площадью 59 м.кв где-то в Воле-Гомулецкой, 420 тыс. грн наличными на двоих с женой и доля в фирме "Нинель".

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Годовая зарплата поселкового головы в то время составляла лишь 140 тыс. грн. Но уже вскоре семья начала обрастать новым имуществом.

Например, в 2017 году его жена купила автомобиль за 356 тыс. грн, а еще через год - квартиру за 500 тыс. грн. А уже в 2020 году у Екатерины Доманской появился собственный дом в Брюховичах за 900 тыс. грн.

Пока Доманский руководил Брюховичами, недвижимость в поселке начала появляться и у ближайших родственников его жены. Например, ее брат, 18-летний Владимир Уский, купил за полмиллиона гривен два участка в Брюховичах площадью более 25 "соток".

В свои 22 года он потратил 845 тыс. грн за квартиру в доме на ул. Львовская, 24, которую буквально недавно продал за более чем 2 млн грн. ОСМД "Львовское 24", которым он руководил еще недавно, пытается получить здесь землю - очевидно, под какой-то новый жилой комплекс.

Тесть Доманского, Василий Уский, стал владельцем двух коммерческих помещений площадью 118,5 м.кв и 53,5 м.кв.

В меньшем помещении, расположенном в ЖК "Сказка", Екатерина Доманская открыла медицинскую практику - "первый медицинский кабинет Pokrova в Брюховичах". Соответствующую медицинскую лицензию она получила 23 ноября 2023 года.

Коммерческое помещение, принадлежащее Екатерине Доманской (фото NGL.media)

В декабре прошлого года Василий Уский, который работает обычным крановщиком, купил гектар земли в Яворовском районе за 65,4 тыс. грн у бывшего депутата Брюховичского поселкового совета Романа Суворова.

Перед тем, в том же 2023 году, Уский-старший купил еще 14 "соток" в Брюховичах за 1,3 млн грн, что по тогдашнему курсу НБУ составляет 35 тыс. долл. хотя на OLX этот участок продавали за 90 тыс. долл.

Теперь эти 14 "соток" и соседние 6 "соток", как пояснил риелтор, продают за 260 тыс. долларов.

Под залог приобретенного участка Василий Уский взял в долг более миллиона гривен у Павла Никитина. Компания, где Никитин является совладельцем, строила жилой комплекс в Брюховичах на улице Широкой - ЖК "Гринвуд-3". Это строительство разрешили в поселке именно во время председательства Доманского.

Никитин, как рассказал Доманский, является его давним знакомым, как и тещи и тестя. У Елены Никитиной, которая является женой Павла Никитина, занимала деньги теща Доманского Мария Уская, но значительно больше - 6,2 млн грн.

Возврат долга гарантирован залогом - квартирой площадью 139,6 м.кв во львовском ЖК "Софиевка". Имущественные права на это жилье Мария Уська приобрела за 1,5 млн грн в 2020 году еще на этапе строительства. Кроме этой недвижимости, в августе 2022 года она приобрела два участка в Брюховичах по заниженным ценам.

Кроме того, супруги Доманские занимали почти 2,3 млн грн, которые должны были бы вернуть в 2022 году. Но таких денег, судя по декларациям о доходах, явно не хватало. В 2022 году у Доманского было лишь 275,5 тыс. дохода, а сбережения уменьшились разве что на 280 тыс. грн.

Кроме того, в 2021 году Екатерина Доманская стала владелицей недвижимости стоимостью более 5 млн грн, став основательницей компании "Рясне-Сервис", которая незадолго до этого получила помещение площадью почти 400 кв.м во Львове.

Доманская отказалась говорить с журналистами о своем бизнесе. Владимир Доманский коротко сообщил, что "это было давно", этим занималась его жена, и помещение "точно не было дорогое". По его словам, помещение вообще не покупали - "там были какие-то обмены", но подробностей он не помнит.

Доманский открещивается и от компании "Д.С. Групп", которая в регистрационных данных указала его телефон. Эта компания официально принадлежит его тестю Василию Ускому. Осенью 2022 года тесть также зарегистрировался частным предпринимателем с основным видом деятельности "обслуживание напитками" и снова указал контактный номер зятя.

Мобильный телефон Доманского использует и компания "Княгиня", которая ведет масштабное строительство ресторана с отелем в брюховицком парке - официально на улице Курортной, 3.

ресторан с гостиницей в брюховицком парке (фото NGL.media)

Несколько источников сообщили журналистам, что у Доманского якобы есть ресторан на площади Рынок во Львове - "Таверна Salvador". Судя по странице заведения в Instagram, открылся он в начале 2023 года.

Оказалось, помещение ресторана взяли в аренду взяли родители Екатерины Доманской - Мария и Владимир Уские.

Благодаря ответу Главного управления ГНС во Львовской области также нашли еще одно подтверждение, кто оперировал рестораном. В лицензии Василия Уского на розничную торговлю алкоголем местом торговли указана таверна Salvador. Но осенью 2023 года эту лицензию аннулировали по его заявлению.

Зато его жена Мария Уская, которая зарегистрировалась ФЛП в августе 2023 года и в том же месяце получила такую же лицензию, а затем в августе 2024-го - еще на один год. Местом торговли указан тот же Salvador.

Правда, 4 ноября и эту лицензию аннулировали по ее заявлению. Вероятно, причиной является то, что Salvador недавно перестал работать - его страницы в соцсетях не обновляют с сентября.

Сам Доманский подтвердил, что инвестировал деньги в ресторан.

Новым бизнесом недавно начал заниматься еще младший брат Екатерины Доманской - 25-летний Владимир Уский. Он зарегистрировался предпринимателем и теперь ездит на фуре, которую ему весной купила сестра.

Сами же Доманские в этом году пересели на электромобиль Jaguar I-Pace 2018 года выпуска стоимостью более миллиона гривен, приобретенным в лизинг.

Недавно Уский-младший женился на львовянке Виолетте Нураемт, которая с 19 лет начала скупать землю в Брюховичах. В декабре 2018 года она приобрела сразу два надела площадью почти 14 "соток": "Двух не связанных между собой продавцов земли представлял по доверенности один и тот же 25-летний житель Брюховичей. Общей также оказалась очень символическая цена за землю".

Один из участков на улице Курортной, площадью 0,0544 га, выделили на сессии совета незадолго до того другому мужчине, но он продал его Нураемт только за 60 тыс. грн: "За такие деньги в Брюховичах и "сотки" не найдешь".

Уже в 20 лет Нураемт, по данным YouControl, стала основательницей компании-застройщицы, которой передала этот участок на улице Курортной. Тогда фирма называлась "Перформенс" и очень быстро перешла к владельцам "Холдинга эмоций !Fest".

Строительство разрешил Брюховицкий поселковый совет под руководством Доманского, который выдал градостроительные условия и ограничения фирме 20-летней Виолетты в августе 2020 года, а осенью компанию уже продали.

Что касается второго приобретенного участка, площадью 0,0854 га, то его предпринимательница купила за 140 тыс. грн, а продала за почти 1,7 млн грн. Эту землю также выделили бесплатно на сессии Брюховицкого поселкового совета за пять месяцев до продажи. Нураемт отказалась говорить с журналистами.

У тестя Доманского также появились еще две компании. В 2020-м Василий Уский стал соучредителем "ДМ Консалтинг групп", что имеет различные виды деятельности - от строительства до ресторанов. На момент написания статьи он был единоличным владельцем, но когда мы начали звонить всем за комментариями, то фирма перешла к другому мужчине и изменила название на "Вешин ЛТД".

Благодаря архивным данным реестра недвижимости журналисты выяснили, что через "ДМ Консалтинг групп" прошел ряд недвижимости: "Соучредитель вносил в уставный капитал недвижимость, которую потом разными способами переводили на других людей".

Происхождение средств родственники Доманского и сам он объяснить не смогли.

Напомним: