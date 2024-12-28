ГУР: Українські безпілотники можуть бити на 2 тис. км вглиб Росії

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що українські безпілотні літальні апарати вже можуть працювати на відстані до двох тисяч кілометрів.

Джерело: Юсов в інтерв’ю телеканалу "Новини.LIVE"

Деталі: За словами Юсова, потенціал українських безпілотників дозволяє їм працювати на значних відстанях. При цьому офіційні коментарі щодо інцидентів на території Росії відсутні, однак, як підкреслив представник розвідки, "вибухає там не просто так".

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Пряма мова: "З того, що можемо говорити, – це вже не секрет – до двох тисяч кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. У більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так".

Деталі: Юсов також уточнив, що всі удари по території Росії спрямовані виключно на військові об’єкти, пов’язані з армією або інфраструктурою, що забезпечує її фінансування, логістику чи оборону. Це різко контрастує з тактикою російської сторони, яка цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру України.

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