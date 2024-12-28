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ГУР: Украинские беспилотники могут бить на 2 тыс. км вглубь России

Иван ДьяконовСуббота, 28 декабря 2024, 01:07
ГУР: Украинские беспилотники могут бить на 2 тыс. км вглубь России
Дрон "Пекло". Скриншот из видео президента Владимира Зеленского

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты уже могут работать на расстоянии до двух тысяч километров.

Источник: Юсов в интервью телеканалу "Новини.LIVE"

Детали: По словам Юсова, потенциал украинских беспилотников позволяет им работать на значительных расстояниях. При этом официальные комментарии относительно инцидентов на территории России отсутствуют, однако, как подчеркнул представитель разведки, "взрывается там не просто так".

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Прямая речь: "Из того, что можем говорить, – это уже не секрет – до двух тысяч километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Могу лишь сказать, что взрывается там не просто так".

Детали: Юсов также уточнил, что все удары по территории России направлены исключительно на военные объекты, связанные с армией или инфраструктурой, обеспечивающей ее финансирование, логистику или оборону. Это резко контрастирует с тактикой российской стороны, которая целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Украины.

Предыстория: 

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  • Утром 6 ноября в результате спецоперации ГУР с помощью дронов-камикадзе впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров. В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в городе Каспийск, что в республике Дагестан, РФ.
  • 26 мая дрон ГУР атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ. Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника

ГУРбеспилотникивойна
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