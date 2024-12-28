На території України перебувають близько 600 тисяч російських солдатів – ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що наразі на тимчасово окупованих територіях України перебуває приблизно 600 тисяч російських військових.

Джерело: Юсов в інтерв’ю телеканалу "Новини.LIVE"

Деталі: За словами Юсова, втрати російських військ є колосальними й демонструють тенденцію до зростання. Водночас кількість російських солдатів на території України залишається сталою протягом останнього часу.

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Пряма мова: "Кількість російських солдатів на тимчасово окупованих територіях України становить близько 600 тисяч. Ті рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат, бо вони колосальні і мають тенденцію до збільшення".

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