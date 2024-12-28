На території України перебувають близько 600 тисяч російських солдатів – ГУР
Субота, 28 грудня 2024, 02:59
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що наразі на тимчасово окупованих територіях України перебуває приблизно 600 тисяч російських військових.
Джерело: Юсов в інтерв’ю телеканалу "Новини.LIVE"
Деталі: За словами Юсова, втрати російських військ є колосальними й демонструють тенденцію до зростання. Водночас кількість російських солдатів на території України залишається сталою протягом останнього часу.
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Пряма мова: "Кількість російських солдатів на тимчасово окупованих територіях України становить близько 600 тисяч. Ті рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат, бо вони колосальні і мають тенденцію до збільшення".
Передісторія:
- Станом на 26 грудня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали ‒ близько 780 860 осіб.
- Крім того, Росія залучає північнокорейських військових для війни проти України. Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача 23 грудня повідомив, що за попередніми підрахунками, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує 3 тисячі осіб.